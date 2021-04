Etelä-Savon kalatalousalueiden vesienhoitosuunnitelmilla aktivoidaan kunnostus- ja hoitotöihin – vuonna 2020 vesiä hoidettiin aktiivisesti

Etelä-Savon kalatalousalueille valmistuneilla vesienhoidon yleissuunnitelmilla halutaan aktivoida vesien hoitoon ja kunnostukseen. Suunnitelmin voi ottaa kantaa huhti-toukokuun aikana järjestettävissä kaikille avoimissa webinaareissa. Vuonna 2020 jatkettiin hoitokalastuksia Etelä-Savon rehevöityneillä vesistöalueilla. Virtavesissä toteutettiin kalataloudellisia kunnostuksia uhanalaisen järvilohen suojelemiseksi.

Kunnostus- ja hoitotöihin aktivoidaan suunnitelmilla

Etelä-Savon kalatalousalueille on laadittu vesienhoidon yleissuunnitelmat laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Mukana on muun muassa kalatalousalueiden ja kuntien edustajia sekä vesistöjen ja valuma-alueen omistajia ja toimijoita.

Suunnitelmien avulla aktivoidaan kunnostus- ja hoitotöiden käynnistymistä ja edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista. Vesienhoitosuunnitelmat täydentävät ja tarkentavat maakunnan kattavaa vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027 ja ne laaditaan osana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Kevään 2021 aikana valmistuvat vesienhoitosuunnitelmat esitellään tupailtatyyppisissä webinaareissa kaikilla kalatalousalueilla. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja ilmoittautumislomake löytyy verkkosivuilta Etelä-Savon ELY-keskuksen www.ely-keskus.fi/etela-savo >Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset. Tupailtojen jälkeen vesienhoitosuunnitelmat viimeistellään ja julkaistaan kalatalousalueiden verkkosivuilla.

Hoitokalastuksia jatkettiin eri puolilla Etelä-Savoa

Rehevyydestä kärsivillä vesistöalueilla hoitokalastuksella pyritään kalastonrakenteen muutoksella (vähempiarvoisen kalan poistoa) parantamaan vedenlaatua sekä poistamaan kalamassaan sitoutuneet ravinteet.



Mikkelin alapuolisella Saimaalla on tehty hoitokalastusta jo kuutena peräkkäisenä vuotena. Vuonna 2020 hoitopyynti toteutettiin aiempaan tapaan keväisenä rysäpyyntinä ja saalismäärä oli 44.5 tonnia. Puruvedellä käynnissä olevassa EU:n Freshabit Life –hankkeessa on tähän mennessä hoitokalastettu noin 84 tonnia vähempiarvoista kalaa nuottaamalla ja rysäpyynnillä. Pieksänjärvellä rysäkalastettiin keväällä 2020 ja saalismäärät olivat 6.3 tonnia.



Kyyveden osakaskunta on tehnyt hoitokalastuksia Kyyveden matalilla lahtialueilla jo useiden vuosien ajan. Vuonna 2020 alueella tehtiin syysnuottausta useissa kohteissa ja hoitokalastuksen saalismäärä oli 52.9 tonnia. Kyyveden vähempiarvoisen kalan pyyntiä on tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina.



Joroisten kunnassa sijaitsevan Valvatuksen hoitokalastus on jatkunut myös vuonna 2020. Syysnuottauksen kokonaissaalis oli yhteensä 12.5 tonnia. Virtasalmen-Joroisten kalatalousalue on vuonna 2020 tehnyt hoitokalastusta Pyhityllä, Syvänsillä ja Joroisten Haapaselällä. Joroisten Haapaselällä saalismäärät olivat 11.2 tonnia, Pyhityllä 1.1 tonnia ja Syvänsillä 4.0 tonnia. Kalatalousalue on järjestänyt talkoohoitokalastusta ja kalastuskilpailuja myös Joroiselällä (0.4 t), Haapaselällä (0.4 t) ja Kaitaisella (3.1 t).



Rantasalmella Raudanvedet 2020 -hankkeessa saatiin Pieneltä Raudanvedeltä syysnuottauksessa saaliiksi yhteensä 13.8 tonnia. Rantasalmen kunnalla on tarkoitus jatkaa hoitokalastusta Raudanvedellä ja Kosulanlammella myös vuonna 2021.

Kalataloudellisilla kunnostuksilla autetaan uhanalaista järvitaimenta

Mikkelin kaupunkialueella Urpolanjokeen sekä Emolan-Rokkalanjokeen halutaan luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Vaellusesteiden poistamisen lisäksi alueen virtavesiä kunnostetaan jatkossa kalakantojen lisääntymis- ja poikasalueiksi. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuoden 2020 aikana. Hanke etenee vuoden 2021 aikana luvittamisvaiheeseen ja käytännön työ alkaa aikaisintaan 2022.



Puumalan Lieviskäkosken kalataloudellinen kunnostussuunnittelu on valmistunut ja hankkeelle haetaan aluehallintoviraston lupaa vuonna 2021.



Puulan alueella on edistynyt Puulaan laskevien virtavesien kalataloudellinen kunnostaminen. Kunnostuksissa ennallistetaan jokien uomia ja lisätään uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää. Kunnostettavat joet ovat Vuojakoski, Kokkoniemenkoski, Tiiholankoski, Äkrynkoski, Kolhonkoski, Tamaranjoki ja Korpikoski. Kangasniemen Vuojakosken kalatie on valmistunut. Kalatiellä mahdollistetaan kalan kulku Vuojakosken yläpuolisiin järviin.



Kunnostukset ovat valmistuneet myös Mikkelin alueella sijaitsevalla Korpikoskella. Talvella 2021 kunnostuksia tehtiin Kangasniemen kunnan alueella olevilla Äkrynkoskella, Tiiholankoskella ja Kokkoniemenkoskilla. Loput kunnostukset valmistuvat vuoden 2022 aikana.



Hirvensalmen Ripatinkoskelle on valmistunut kalataloudellinen täydennyskunnostussuunnitelma ja hankkeelle haetaan aluehallintoviraston lupaa.



Savonrannan Vuokalanreitin kunnostukset on saatu päätökseen maaliskuussa 2021. Hankkeessa lakkautettiin pienvesivoimala ja ennallistettiin voimalaitoksen läheisyydessä olevat uomat uhanalaisten kalojen vaellus- ja lisääntymisalueeksi.



Joroisten Enon-Kolkonjoen ja Suihkolanjoen kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet. Joroisvirran reitille ja Enonjokireitille suunnitellaan laajempaa hankekokonaisuutta virtavesien kunnostamiseksi. Kohteille on lisäksi suunniteltu talkootöinä tehtäviä kunnostustoimia.

Osakaskuntien yhdistäminen helpottaa vesiensuojelutyötä

Etelä-Savossa vesialueen omistajilla eli osakaskunnilla ja kalatalousalueilla on merkittävä rooli vesistökunnostuksissa ja valuma-alueella tehtävissä toimenpiteissä. Osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi helpottaa kalastusasioiden hoitoa ja vesiensuojelutyötä.



Uusi hanke ”Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde 2020–2022” jatkaa osakaskuntien yhdistymisiä Etelä-Savossa. Lisäksi hankkeen puitteissa on tarkoitus kehittää sähköisiä palveluja, esimerkiksi lupamyyntiä, osakaskunnille ja kalatalousalueille.

Ota kantaa vesienhoidon suunnitelmaehdotuksiin 14.5. mennessä!

Vesienhoidon toinen suunnittelukausi (2016–2021) on päättymässä ja kolmannen vesienhoitokauden (2022–2027) vesienhoitosuunnitelmaehdotukset ovat valmistuneet ja niiden osalta ollaan kuulemisvaiheessa. Kuuleminen päättyy 14.5.2021. Tarkempaa tietoa vesienhoidon suunnittelusta ja toteutuksesta löydät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.