Etelä-Savon kauppakamarin syyskokous: Yritykset tiiviisti mukaan soteuudistuksen valmisteluun

Etelä-Savon kauppakamari on merkittävä alueellinen vaikuttaja ja yritysten edunvalvoja. Me edustamme kattavasti alueen elinkeinoelämää, sillä meillä on useampi sata yritysjäsentä sekä alueen kuntia/kaupunkeja sekä useita yhteisöjä jäseninä.