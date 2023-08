Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinnon saajaksi ehdolla Enonkosken urheilukatsomo, Pieksämäen Häkkilän tila ja Mikkelin Naisvuoren vesitorni

Etelä-Savon sinilevätilanne runsastunut 10.8.2023 13:48:26 EEST | Tiedote

Kuudella valtakunnallisella sinileväseurannan havaintopaikalla on tehty sinilevähavaintoja Etelä-Savossa. Mikkelissä Pitkäjärven ja Launialan uimarannoilla, Pieksämäen Pieksänjärvellä, Kangasniemen kirkonkylän uimarannalla, Sulkavan Alinanniemen uimarannalla sekä Rantasalmen Pienellä Raudanvedellä on havaittu hieman sinilevää. Lisäksi kansalaishavaintoja sinilevästä on tehty muutamia.