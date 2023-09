Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto myönnettiin Enonkosken urheilukatsomon pelastavalle kunnostustyölle

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä myöntää joka toinen vuosi kulttuuriympäristöpalkinnon, jonka tarkoituksena on nostaa esiin alueella tehtävää arvokasta työtä rakennetun kulttuuriympäristön hyväksi. Palkintoehdokkaita haettiin avoimella haulla keväällä. Ehdotuksista kulttuuriympäristötyöryhmä valitsi kolme kohdetta finaaliin. Palkintotuomariksi kilpailuun kutsuttiin monipuolisesti kulttuurin parissa työskentelevä mikkeliläinen Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja sekä päätoimittaja Ville Vilén.

Palkintotuomari Ville Vilén totesi tilaisuudessa, että kaikki kolme finalistikohdetta ovat hyvin erilaisia ja kaikki ehdokkaat olisivat ansainneet kulttuuriympäristöpalkinnon. Koska valinta piti tehdä, halusi palkintotuomari kiinnittää huomiota, että Savonlinnan seudulla on riittävästi menetetty rakennusperintöä purkamisen myötä. Purkupäätöksen saanut Enonkosken katsomorakennus kunnostettiin talkootöillä, jonka myötä säilytettiin yhteisölle tärkeää rakennusperintöä.

Vilén nosti palkintoperusteluissaan esiin, että Enonkosken urheilukentän katsomon restaurointi ei ole pelkästään rakennushistoriallisesti merkittävä teko, vaan myös upea osoitus paikkakunnan yhteishengestä ja yhteisistä arvoista. Pieteetillä uusittu katsomo on haikea tuulahdus Suomen toistaiseksi ja ehkä ikuisesti ainoista kesäolympialaisista. 1950-luvulla kisojen henki tarttui koko kansakuntaan ja käynnisti katsomorakennusten rakentamisen aallon ajan tyylin mukaisesti. Enonkoskella on ymmärretty, että tätä henkeä kannattaa yhdessä vaalia.

Palkinnon vastaanotti yhdistysaktiivi Sami Heikkinen, jonka aloitteesta urheilukatsomon purkutyöhön varatut rahat käytettiin rakennuksen korjaustyöhön ja -materiaaleihin. Heikkinen kertoi palkinnon tuntuvan hyvältä ja sen kuuluvan koko Enonkosken urheilukentän katsomon kunnostamisessa olleelle talkooporukalle. Talkoisiin osallistui noin 70 henkilöä ja talkootunteja kertyi noin 700.

Ansaitut kunniakirjat

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä myönsi kunniakirjan Häkkilän tilalle, joka edustaa rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön pitkäaikaista hyvää hoitojatkumoa. Kulttuuriympäristötyöryhmä kiittää, että Häkkilän tilan pihapiiri rakennuksineen on säilyttänyt hyvin perinteisen ilmeensä ja se on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Häkkilän tilan kulttuuriympäristö ja historia on onnistuneesti tuotu osaksi kulttuurimatkailua. Juhla- ja tapahtumapaikan kehittämisessä rakennusperintö ja kulttuuriympäristö on nähty yrityksen voimavarana.

Kulttuuriympäristötyöryhmä myönsi toisen kunniakirjan Naisvuoren vesitornille, jonka vuonna 2022 valmistunut korjaushanke edustaa hyvin valmisteltua ja toteutettua korjaus- ja kunnostustyötä. Kulttuuriympäristötyöryhmä kiittää, että korjaustyön suunnittelu ja toteutus on pohjautunut useisiin selvityksiin ja hyvään yhteistyöhön eri asiantuntijoiden välillä. Maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön korjaaminen säilyttää kulttuurihistoriallisia arvoja, jonka lisäksi kohde on erinomainen esimerkki arvokkaiden rakennusten käytöstä matkailukohteena. Erityiskiitoksena lausuttiin se, että hankkeen takana on Mikkelin kaupungin tahtotila ylläpitää keskeistä kaupunkikuvan symbolia.

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä

Etelä-Savon kulttuuriympäristötyöryhmä on maakunnan kulttuuriympäristöasioiden yhteistyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää maakunnan kulttuuriympäristötyötä ja edistää alueen arvokkaan kulttuuriympäristön, rakennusperinnön ja niihin liittyvän aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä. Työryhmässä ovat mukana Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Riihisaari – Savonlinnan museo, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo, Mikkelin kaupunki, Savonlinnan kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon Rakennusperintöyhdistys, Museovirasto ja Metsähallitus.