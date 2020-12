Etelä-Savon maakunnassa kaikki yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja kokoukset kielletty

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta - kansalaiset, yhteisöt ja kunnat hyväksyvät laajasti tiukentuneet suositukset ja määräykset 3.12.2020 12:16:33 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 1.12.2020 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja, ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Pohjanmaalla on siirrytty korkeimpaan tartuntataudin leviämisen vaarallisuusluokkaan, eli leviämisvaiheeseen. Kainuussa on tehty päätös siirtymisestä perustasolta kiihtymisvaiheen toimenpiteisiin. Koko Pohjois-Suomen alueella on otettu käyttöön tiukat epidemiatilanteen mukaiset toimenpiteet. Uusi epidemian pesäke on syntynyt Jokilaaksojen alueelle Oulun eteläpuoleiselle alueelle, jossa tautitilanne on vakava.