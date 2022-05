Etelä-Savon Natura 2000 -alueilla inventoidaan metsäisiä luontotyyppejä

Kesän 2022 aikana Etelä-Savon Natura 2000 -alueilla selvitetään, löytyykö alueilta suojelua vaativia metsäisiä luontotyyppejä. Inventoinnit kohdistuvat ensisijaisesti alueille, joiden toteutustapa valtioneuvoston päätöksessä on jokin muu kuin luonnonsuojelulaki. Etelä-Savossa pääpaino on Pihlajavedellä, mutta vähäisempiä selvitystarpeita on tunnistettu myös viidellä muulla Natura 2000-alueella, joita ovat Kyyvesi, Puulavesi, Lietvesi, Luonteri ja Kakonsalon järvialue.

Metsäinen luontotyyppi, vanhaa metsää. Kuva: Minna Kosonen. Vapaa julkaistavaksi.

Inventoinnit maastossa alkavat toukokuun lopulla. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa maanomistajille työn alkamisesta. Työ ei edellytä maanomistajilta toimenpiteitä. Inventoinnit tehdään osana Natura 2000 -verkoston täydentämistä. Työt jatkuvat myös kesällä 2023. Osalla isoja Natura 2000 -alueita on ollut haasteena tunnistaa luonnonsuojelulailla suojeltavien metsäluontotyyppien tarkka sijainti erilaisten hankkeiden sekä metsänkäyttöilmoitusten tarkastuksen yhteydessä. Tietopohjaa parannetaan luontotyyppi-inventoinneilla, joita toteuttavat ELY-keskukset ja Metsähallitus. Työtä johtaa ympäristöministeriö. Tarkennukset vuoden 2023 aikana Mikäli tarkastelussa osoittautuu, että luonnonsuojelulain mukaista suojelua edellyttävien metsäluontotyyppien sijoittuminen poikkeaa valtioneuvoston päätöksessä todetusta, toteutustapaa tarkennetaan valtioneuvoston päätöksellä. Tarkennusehdotuksista kuullaan asianosaisia ja sidosryhmiä vuoden 2023 alkupuolella. Tavoitteena on, että valtioneuvoston päätös täydennyksistä ja tarkennuksista tehtäisiin loppuvuodesta 2023. Etelä-Savossa verkoston täydennys ei koske uusia alueita, eikä alueiden rajoja muuteta. Natura 2000 -verkosto turvaa luonnon monimuotoisuutta Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden hupenemisen alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on EU:n laajuinen Natura 2000 -verkosto. Suomen Natura-verkostoon kuuluu 1866 aluetta, joista Etelä-Savon alueella sijaitsee ainakin osittain 105 aluetta. Etelä-Savon Natura-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on reilut 188 000 hehtaaria, eli verkosto kattaa noin 10 % maakunnan pinta-alasta. Pinta-alasta kolme neljäsosaa on vesialueita.

