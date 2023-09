Etelä-Savon TE-toimiston johtajana aloitti Juha Jokitalo

Juha Jokitalolla on laaja kokemus johtamisesta sekä työ- ja elinkeinopolitiikasta kuntajohtamisen, oman yrityksen ja Puolustusvoimien tehtävien kautta. Jokitalo tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta organisaatiokulttuurista.

”Edessä oleva TE2024-muutos on vaikutuksiltaan erittäin merkittävä koko Etelä-Savon elinvoimalle. Muodostettaville työllisyysalueille on kyettävä yhdessä luomaan uusia ja innovatiivisia tapoja, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saanti kaikissa tilanteissa. Tavoitteenani onkin luoda Etelä-Savon alueelle Suomen vetovoimaisimmat TE-palvelut yhdessä kuntien, hyvinvointialueen, yrittäjien ja oppilaitosten kanssa", Juha Jokitalo kertoo.

"Tavoite on kova ja saavutettavissa, kun kaikki toimijat ottavat asian omakseen. Askeleita tämän tavoitteen suuntaan on jo otettukin TE-2024 Etelä-Savo -hankkeessa, jossa on perustettu työryhmiä rakentamaan tulevaa. Lähipäivinä kunnat tekevät päätöksensä työllisyysalueista. Tämän jälkeen työ jatkuu kiivastahtisena. Yhdessä tekemällä olemme vahvoilla”, Jokitalo jatkaa.

Työ- ja elinkeinotoimisto eli tutummin TE-toimisto on työ- ja elinkeinopalveluja järjestävä ja tuottava valtion viranomainen. Toimisto palvelee monipuolisesti työnhakijoita, työnantajia ja yrittäjiä tukemalla työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamalla osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamalla yritysten toimintaedellytyksiä. Alueellisia TE-toimistoja on Suomessa 15.