Etelä-Savon vesistöjen vedenkorkeudet ovat edelleen tavallista alempana - mahdollinen sähköpula voi aiheuttaa muutoksia vesistöjen säännöstelyyn

Seppälän kalliokedon lammasaita valmistui - lampaat pääsevät aloittamaan laidunnuksen 16.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Rantasalmella sijaitsevan Seppälän kalliokedon syyskuussa alkanut aitaustyö on valmistunut. Alue aidattiin, jotta lampaat pääsevät siellä laiduntamaan. Laidunnuksen tavoitteena on ennallistaa perinnebiotooppi, jotta harvinaistunut niittykasvillisuus pääsee levittäytymään takaisin entiselle kasvupaikalleen. Seppälän kallioketo on perinnebiotooppi, joka on aikaisemmin ollut runsaslajinen laidun.