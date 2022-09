Etelä-Suomen alueelliset maanpuolustuskurssit syksyllä 2022: miten takaamme kokonaisturvallisuuden ja häiriötilannevalmiuden muuttuvassa turvallisuusympäristössä

Kurssilla kuullaan asiantuntijaluentoja ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sotilaalliseen maanpuolustukseen sekä yhteiskunnan eri toimialojen varautumiseen ja häiriötilannevalmiuksiin liittyvistä teemoista. Kurssit järjestetään läsnäolokursseina.

Kurssin luennot käsittelevät mm. seuraavia aiheita

Muuttuva turvallisuusympäristö ja kokonaisturvallisuus

Suomen sotilaspoliittinen asema ja sodan kuvan muutos

Julkisen talouden näkymät ja haasteet

Digitaalinen yhteiskunta ja kyberturvallisuus

Vaaraa aiheuttavat sääilmiöt ja niihin varautuminen

Viestintä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää kuusi alueellista maanpuolustuskurssia sekä kolme maanpuolustuksen jatkokurssia vuodessa eripuolilla Etelä-Suomea. Kurssit järjestetään yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Kursseille osallistuu vuosittain noin 750 henkilöä.

Maanpuolustuskurssilla luodut verkostot vahvistavat yhteistyötä häiriötilanteissa

Häiriötilanteen sattuessa yhteiskunnassa on viranomaisten ja keskeisten toimijoiden välinen yhteistyö ratkaisevassa roolissa tilanteen hoitamisessa. Maanpuolustuskurssi on hyvä tilaisuus tutustua eri organisaatioiden toimintaa ja niiden rooliin häiriötilanteissa. Kun kokonaiskuva yhteistyötahoista ja kunkin tehtävistä on tiedossa, helpottaa ja nopeuttaa se huomattavasti yhteistyöstä poikkeuksellisissa tilanteissa.

Mikä on alueellinen maanpuolustuskurssi?

Alueellisia maanpuolustuskursseja on järjestetty 1960-luvun alusta lähtien.

Kursseilla annetaan yleiskuva Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiudesta.

Kursseilla käsitellään alue- ja paikallistason varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin sekä sotilaallisiin uhkatilanteisiin. Erityisesti esillä ovat sisäinen turvallisuus, väestön toimintakyky ja palvelut, henkinen kriisinkestävyys, puolustuskyky sekä talouden, infrastruktuurin ja huoltovarmuuden toimivuus.

Alueelliset maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten sekä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden ja yhteisöjen yhteistoimintaa. Maanpuolustuskursseille kutsutaan johtavissa asemissa olevia henkilöitä sekä varautumisen ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeissä tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen.

Lue lisää alueellisista maanpuolustuskursseista blogikirjoituksesta, joka on aluehallintoviraston verkkosivuilla: Yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta konkretisoidaan alueellisilla maanpuolustuskursseilla.

