Etelä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa uusiin toimitiloihin Hämeenlinnassa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka Hämeenlinnassa muuttaa Birger Jaarlin kadulta Keinusaareen. 18.1. alkaen uusi osoite on Wähäjärvenkatu 6. Samaan rakennukseen muuttavat myös Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto sekä Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri. Yhteensä rakennuksessa työskentelee yli 300 virkamiestä.

Uudisrakennuksessa rautatieaseman lähellä sijaitsevat tilat edustavat valtion toimitilastrategian mukaista monitilaympäristöä, jossa tilankäyttö on tehokasta ja joustavaa ja vastaa aiempaa paremmin muuttuvia tarpeita. Valtion virastojen yhteiset palvelutilat hyödyttävät myös asiakkaita.

Hämeenlinnassa aluehallintoviraston henkilöstö on noin kymmenen vuotta työskennellyt lääninhallitukselle rakennetuissa rakennuksissa Hämeenlinnan torin laidalla. Arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema empiretyylinen lääninhallitusrakennus on Hämeenlinnassa edustanut valtionhallintoa jo vuodesta 1836. Rakennus on suojeltu erityislailla. Vuonna 1966 valmistui toinen virastorakennus, ns. 66-talo, jonka suunnittelivat arkkitehdit Jonas Cedercreutz ja Helge Railo.

Valtion toimitilastrategian mukaisesti henkilöstö siirtyy 18.1.2021 uuteen monitilatoimistoon.

– ­­Työn sidos fyysiseen työpisteeseen vähenee digitalisaation myötä. Koronapandemia on entisestään vauhdittanut työnteon tapojen muutosta, kun aluehallintoviraston henkilöstö on siirtynyt lähes kokonaan etätöihin. Tarve kohtaamisille ja vuorovaikutukselle ei ole kuitenkaan kadonnut. Monitiloissa työympäristön voi valita joustavasti omien tarpeiden mukaan: esimerkiksi ryhmätyöskentelylle ja keskittymistä vaativalle työskentelylle on omat tilansa, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstöä on 14 paikkakunnalla. Päätoimipaikkamme sijaitsee Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa. Henkilöstöämme työskentelee myös Lappeenrannassa, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa, Jyväskylässä, Joensuussa, Rovaniemellä ja Vaasassa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. +358 295 016 271, etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on yksi Suomen kuudesta aluehallintovirastosta. Virastossa työskentelee 14 paikkakunnalla noin 530 henkilöä, joista Hämeenlinnassa noin 120 henkilöä. Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta, perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista sekä peruspalvelujen saatavuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvonta- ja lupatehtäviä. Vuonna 2020 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ratkaistiin esimerkiksi kanteluita ja oikaisuvaatimuksia yhteensä lähes 2000 kappaletta. Aluehallintovirasto edistää myös turvallista ja terveellistä elin- ja työympäristöä sekä ympäristönsuojelua.