Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on käynnissä terveydenhuollon päivystystoiminnan valvontakokonaisuus

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on parhaillaan käynnissä viraston toimialueen kaikkien sairaanhoitopiirien päivystystoimintaa koskevia valvontatoimia. Päivystystoimintaa koskevia ilmoituksia potilasturvallisuuden vaarantumisesta on virastoon tullut kuluvan vuoden aikana yli 150. Potilasturvallisuusilmoituksiin ja aikaisempaan valvontatietoon perustuen Etelä-Suomen aluehallintovirasto on elokuussa 2022 ottanut vireille oma-aloitteisena valvontana selvitettäväksi alueensa kaikkien viiden sairaanhoitopiirin päivystysten organisaation tai palvelujärjestelmän toiminnan ja käytännöt sekä henkilöstön mitoituksen että rakenteen osalta. Valvontakokonaisuus on edelleen vireillä.

Valvonnassa selvitetään organisaation toimintoja ja käytäntöjä sekä hoitohenkilöstön mitoitusta ja rakennetta ja näistä johtuvia poikkeamia toiminnassa. Valvonta-asiat ovat laajoja prosesseja, joissa mm. pyydetään valvonnan kohteilta selvityksiä tilanteesta. Valvonta jatkuu myös hyvinvointialueiden käynnistäessä toimintansa vuoden 2023 alussa. Aluehallintovirasto ei tiedota tarkemmin vireillä olevista asioista. Nyt vireillä olevassa valvontakokonaisuudessa ratkaisuja arvioidaan tehtävän vuoden 2023 aikana.

”Päivystysten ongelmat juontuvat koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän haasteista”, toteaa sosiaali- ja terveydenhuollon valvontayksikön päällikkö Niina Väkeväinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyssä on viivettä, ja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastopaikoista on vajetta. Vanhukset joutuvat odottamaan ympärivuorokautisen hoivan paikkoja pitkään, ja kotihoidossa on haasteita. Tämä ruuhkauttaa päivystyksiä, kun potilaita ei saada päivystyksestä jatkohoitoon. Taustalla on hoitoalan henkilöstöpula, mihin pelkällä valvontaviranomaisen keinovalikoimalla on rajalliset mahdollisuudet puuttua.”

Tilanne on haastava, sillä terveydenhuollossa on yleisesti pulaa erityisesti kokeneesta hoitohenkilökunnasta.

Aluehallintovirasto pyrkii valvonnalla myös ohjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita ratkaisujen löytämiseen niin, että palvelujen järjestäminen on lain mukaista. Potilasturvallisuuden varmistaminen on terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ensisijalla.

”Toivomme varmasti kaikki, että kestäviä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi löydetään. Valvontaviranomaisena pyrimme omalta osaltamme varmistamaan potilasturvallisuuden toteutumisen kaikissa tilanteissa ja tukemaan ja ohjaamaan terveydenhuollon palvelun järjestäjän toimintaa lain mukaiseksi”, toteaa Niina Väkeväinen.

