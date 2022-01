Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee ensimmäisten uuden lain mukaisten seuraamusmaksujen määräämistä kahdelle henkilölle, jotka jäivät kiinni rajavalvonnassa eläinten laittomasta maahantuonnista tammikuun alkupuolella. 1.1.2022 voimaan tuli eläintautilain muutos, jonka myötä aluehallintovirasto ja Tulli saivat toimivallan rahallisen sanktion määräämiseen. Seuraamusmaksu on 300-5000 euron suuruinen, ja se harkitaan tapauskohtaisesti.

”Olemme lain mukaisesti antaneet maahantuontia yrittäneille henkilöille mahdollisuuden antaa vastauksensa meille kirjallisesti”, kertoo läänineläinlääkäri Sari Haikka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Pidän todennäköisenä, että tulemme määräämään seuraamusmaksut, koska puutteet eläinten maahantulodokumenttien osalta ovat selvät.”

Toisessa tapauksessa hevoskuljettaja yritti tuoda maahan hevosia väärillä terveystodistuksilla. Hevoset palautettiin lähtömaahan. Toisessa tapauksessa koiria myyntitarkoituksessa maahan tuovalla henkilöllä ei ollut eläimistä terveystodistuksia. Kaikki maahantuodut neljä koiranpentua määrättiin lopetettavaksi, koska myyjä ei suostunut pentujen palautukseen lähtömaahan.

Lähtömaan eläinlääkäri laatii eläimen terveystodistuksen kansainvälisessä sähköisessä TRACES-järjestelmässä enintään kaksi vuorokautta ennen matkaa. Eläimen maahantuojalla pitää olla kuljetuksessa mukana järjestelmästä tulostettu todistus, jos terveystodistus vaaditaan maahantuloa varten.

Terveystodistus vaaditaan lemmikkieläimistä, kuten koirista ja kissoista, silloin, kun niitä tuodaan maahan myyntitarkoituksessa tai kun tuontia seuraa omistajuuden vaihtuminen.

”Vaatimus terveystodistuksesta koskee myös kuriiripalvelujen tuottajaa, joka välittää koiran tai kissan toisen henkilön puolesta tai siirtää eläimen jäsenmaasta toiseen kaupallisessa tarkoituksessa”, täsmentää Sari Haikka.

Hevosten siirroissa rajan yli tulee aina olla mukana sähköisessä järjestelmässä tehty terveystodistus yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: Pohjoismaihin pysyvästi rekisteröity hevonen saa ylittää Pohjoismaiden rajan ilman todistusta, jos siirtäjä pystyy luotettavasti todistamaan hevosen osallistumisen kilpailuihin, jalostusarvosteluun tai jalostuskokeeseen ja hevonen palaa lähtömaahan 10 vuorokauden sisällä.

Eläinten maahantuonnissa on terveystodistuksen lisäksi muitakin vaatimuksia. Kaikilla maahantuotavilla eläimillä täytyy joka tapauksessa olla tunnistusmerkintä, esimerkiksi mikrosiru tai linnuilla mikrosiru tai jalkarengas, ja lisäksi tuojalla täytyy olla hevosesta passi tai lemmikistä EU-passi. Eläimen passin täytyy täsmätä sirutunnisteeseen ja sisältää merkinnät viranomaistoimin vastustettavista eläintaudeista, kuten rabieksesta ja ekinokokkoosista.

Tarkemmat vaatimukset EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä tuotaville eläimille löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.

”Tuontivaatimukset on listattu Ruokaviraston sivuilla. Korostan, että eläimen tuoja on vastuussa tuontiehtojen selvittämisestä ja niiden täyttymisestä”, painottaa Sari Haikka. ”Lakimuutos ja sen myötä tullut mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu toivottavasti saavat ihmiset aiempaa tehokkaammin ottamaan selvää tuontivaatimuksista ja myös noudattamaan niitä. Kyseessä on viime kädessä eläinten hyvinvointi ja myös ihmisten turvallisuus.”

Aluehallintovirasto tiedottaa myöhemmin mahdollisista määräämistään eläintautilain mukaisista seuraamusmaksuista. Harkinnasta maksun määräämiseen voi kulua joitakin viikkoja.

Laittomasti maahan tuodun eläimen myyjä ja ostaja voivat joutua teosta myös rikosvastuuseen. Itä-Uudenmaan poliisi on tiedottanut viime viikolla tutkivansa useita eläinten salakuljetustapauksia, joista voi koitua rikosoikeudellisia seurauksia niin myyjälle kuin ostajalle: https://poliisi.fi/-/poliisilla-tutkinnassa-useita-lemmikkien-salakuljetustapauksia-ita-uudellamaalla

