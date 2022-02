Etelä-Suomen retkeilyopas 1 uudistui täysin

Jaa

Uudistetussa oppaassa yksittäisiä uusia kohteita on 75, ja viidessätoista on tapahtunut todella isoja muutoksia. Lähes jokaiseen edellisen oppaan kohteeseen on tehty vähintään pieniä tarkistuksia.

Kun karttaan piirtää Helsingin keskustasta kaaren, joka ulottuu linnuntietä noin 100 kilometrin etäisyydelle länteen, sen sisään jää valtava määrä luontokohteita.

Vaeltajille on retkeilyreittejä, luonnontarkkailijoille luontopolkuja ja lintukohteita, lapsille hauskoja ja osallistavia polkuja ja historiasta kiinnostuneille muinaiskohteita. Myös maastopyöräilijä löytää oppaan avulla itselleen sopivimmat reitit. Kohdeselostusten lisäksi kirja antaa tiivistettyä tietoa valituista kasveista, eläimistä, geologisista kohteista ja historiallisista paikoista. Hyvät kartat takaavat, että kohteet löytyvät ja upea kuvitus kutsuu tutustumaan paikkoihin. Raija Hentman on vaellusopas, retkeilytoimittaja ja -kirjailija. Hän on vetänyt lähes neljäkymmentä vuotta lukuisia retkeilykursseja ja vaelluksia sekä pitänyt retkiruokakursseja ja -luentoja. Hentmanin laatimat Etelä-Suomen retkeilyoppaat 1(länsi) ja 2 (itä) sekä Uusi pääkaupunkiseudun retkeilyopas muodostavat laajan kokonaisuuden, jonka kohteiden selvittämiseen ja kohteiden kiertämiseen hän on omistanut toistakymmentä vuotta. Uusi Etelä-Suomen retkeilyopas 1

Luontokohteita Helsingistä länteen ISBN 9789523753129

Nidottu, liepeellinen, nelivärinen

352 s.

Ilmestyy 28.2.2022

Avainsanat luontopolkuretkeilyretkeilyreittiulkoiluulkoilualueulkoilureitti

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Uusi Etelä-Suomen Retkeilyopas 1 kansikuva 240ppi Lataa