Eteläpohjalainen menestystarina: Lemmikkieläintarvikkeita valmistava Finnero valtaa Amerikkaa koirien ballerinapöksyillä

Finnero on Seinäjoella toimiva kolmen naisen pyörittämä yritys, joka suunnittelee ja myy lemmikkieläinten tarvikkeita. Viime vuonna yrityksen liikevaihto tuplaantui edellisvuodesta. Kasvua ruokkii ihmisten lisääntynyt kiinnostus lemmikkieläimiin ja myös niiden tarvikkeisiin, kuten vaatteisiin, tossuihin ja hihnoihin. Finneron hittituote on jo vuosia ollut ballerinapöksyt, jotka puetaan narttukoirille niiden juoksuaikana suojaamaan kotia ja ympäristöä tahroilta.

Nyt Finneron pöksyt löysi myös amerikkalainen Kevin Harrington, joka oli yksi alkuperäisistä Leijonan luolan (Yhdysvalloissa nimellä Shark Tank) sijoittajista. Harringtonin Shark Discoveriesin tiimi haarukoi potentiaalisia kasvuyrityksiä pitkin maailmaa, ja he etsivät lemmikkieläintarvikkeita valmistavaa pientä yritystä, jolla olisi jo myyntikanavat auki Yhdysvalloissa.

Viime maaliskuussa Finneron pääomistajan ja perustajan Tarja Keen sai puhelun Harringtonin tuotantotiimiltä, joka halusi tehdä mainosvideon Finnerosta. Keen vastasi kyllä, ja nyt Brand Response TV:n tuottamaa mainosvideota esitetään amerikkalaisilla tv-kanavilla marraskuun ajan. Videolla Harrington ylistää Finneron tuotteita kaikkein mukavimpina ja uniikkeina lemmikkituotteina. Mainoksella testataan markkinoiden kiinnostusta ja jos sitä löytyy, Keen kutsutaan Floridaan suurten ketjujen ostajien tapaamiseen Innovators Think Tankiin. Tapahtuma on Amerikan johtava tuoteinnovaatioiden tapahtuma. Keenillä on siellä 5 minuuttia aikaa vakuuttaa ostajat.

Tarja Keenille Harringtonin tiimin yhteydenotto tuli täysin yllättäen.

”Olemme tehneet todella paljon töitä ja meille avautui tällainen mielettömän suuri mahdollisuus. Nyt on ovi entistä isommin auki Amerikkaan.”

Jos ostajat kiinnostuvat, tiedossa on todennäköisesti miljoonatilaus. Tässä kohtaa Harrington astuu mukaan kuvioon ja tarjoaa sijoitusapua. Ostajat edellyttävät jo nyt käynnissä olevaa markkinointia Amerikan mantereella, ja siksi mainosvideolla on suuri merkitys.

”Eihän meillä olisi ollut resursseja tehdä tällaista markkinointia. Parhaimmillaan kaiken tämän seurauksena myyntimme voi moninkertaistua ja saamme sijoittajaksi Harringtonin”, Keen kaavailee.

Finnero myy lemmikkieläintarvikkeita yli 20 eri maassa tukkureiden, jälleenmyyjien ja verkkokauppojen kautta. Suomessa myynti tapahtuu jälleenmyyjien ja tukkureiden kautta. Yhdysvalloissa tuotteet ovat myynnissä Amazonin, Chewyn sekä Yhdysvaltain suurimman päivittäistavaraliikkeen WalMartin verkkokaupoissa.

Lisätietoja:

Finneron perustaja ja omistaja Tarja Keen, p. + 358 40 514 5282 tarja@finnero.com

linkki videoon: https://youtu.be/s50fnOTirZ0