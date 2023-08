ETL ja MTK: Elintarvikevientiä edistettävä pitkäjänteisesti

Kotimaisten kasvisten sesonki on parhaimmillaan elo-lokakuussa 16.8.2023 13:39:31 EEST | Tiedote

Elokuu on kiistatta kesäkuukausi, vaikka sitä leimaa väistämätön arjen alku. Samalla elokuussa on aimo ripaus sadonkorjuun juhlaa, sillä kotimaisten kasvisten satokausi on nyt parhaimmillaan. Kotimaisia kasviksia on tarjolla runsaasti ja varsin edulliseen hintaan, joten niistä kannattaa nauttia päivittäin ja myös säilöä kesän parhaat maut talteen talven varalle.