Etla tutki yritysten kasvua ja valtion tukitoimia: Suuryritysten merkitys Suomen taloudelle luultua suurempi

Suurten yritysten rooli taloudessa on selvästi luultua suurempi. Suuria yrityksiä on Suomessa alle 600, mutta kymmenen konsernia luo jopa 7,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Pienemmät yritykset ovat keskeisessä roolissa lähinnä talouden uudistajina. Etlan tänään julkistaman tutkimuksen mukaan valtion kannattaisikin tukipolitiikassaan suosia innovaatiotukia, joiden vaikutuksista on selvimmät näytöt.

Jyrki Ali-Yrkkö, Annu Kotiranta ja Ilkka Ylhäinen, ETLA

Etlatiedon varatoimitusjohtajan Jyrki Ali-Yrkön, tutkija Annu Kotirannan sekä tutkija Ilkka Ylhäisen tänään julkaistu tutkimus ”Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin” (ETLA Raportit 79) analysoi erityyppisten yritysten roolia kasvussa ja työllisyydessä sekä eri politiikkatoimien ja tukien vaikutusta yrityksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama raportti tarjoaa kokonaiskuvan siitä, millaisia vaikutuksia politiikkatoimilla (yritystuet, valtion pääomasijoitukset) on ollut. Tutkijat huomauttavat, että lähes kaikissa virallisissa tilastoissa yrityskoko on määritetty yritys- eikä konsernitasolla. Tällöin kaikki suurten konsernien omistamat pienet tytäryhtiöt luetaan pieniksi yrityksiksi. Tilastojen mukaan pienet ja keskisuuret yritykset vastaavat yli kolmanneksesta Suomen koko tavaraviennistä, mutta tästä viennistä kaksi kolmasosaa on sellaisten pk-yritysten vientiä, jotka kuuluvat suureen konserniin. Todellisuudessa siis vain 12 prosenttia tavaraviennistä on aitojen pk-yritysten vientiä. Pk-yritysten rooli myös työllisyyden ja arvonlisän luojana laskee selvästi, kun yrityskoko mitataan konsernitasolla. Pienemmät yritykset ovat kuitenkin keskeisessä roolissa talouden uusiutumisessa. Politiikan kannalta kasvuyritysten tukeminen kuulostaa houkuttelevalta, mutta se ei ole helppoa: kasvuyritysten joukko on Suomessa varsin kapea. Politiikkatoimien tulisi raportin mukaan kohdistua markkinapuutteisiin, eikä tuen pitäisi estää yrityksiä poistumasta markkinoilta, jos ne epäonnistuvat. - Jos politiikkatoimet eivät kohdistu nimenomaan markkinapuutteiden korjaamiseen, on vaarana, että niillä ei ole kokonaistaloudellista vaikutusta. Kyse on silloin vain tulonsiirrosta tietylle yritysjoukolle, Etlatiedon Jyrki Ali-Yrkkö huomauttaa. Tutkimus toteaakin, että julkiset pääomasijoitukset toimivat parhaiten silloin, kun mukana on myös yksityisiä sijoituksia. T&k-tukien vaikuttavuudesta on jo aiempaa näyttöä, mutta muilla yritystuilla ei ole yhtä selvää vaikutusta: tuet saattavat auttaa yrityksiä kasvuun, mutta ne eivät välttämättä edistä tuottavuutta. Etlan tutkijat arvioivat, että yritystuissa valtion onkin varminta tukea nimenomaan yritysten t&k-toimintaa. Ali-Yrkkö, Jyrki – Kotiranta, Annu – Ylhäinen, Ilkka: Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin (ETLA Raportit 79)

Avainsanat arvonlisäEtlakasvutuottavuustyöllisyysyritysyritystuet

