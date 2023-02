Etla: Useamman korkeakoulututkinnon suorittaminen ei johda korkeampiin tuloihin tai parempaan työllisyyteen

Petri Rouvinen palaa Etlaan tutkimusneuvonantajaksi 11.1.2023 13:00:00 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen uudeksi tutkimusneuvonantajaksi on valittu taloustieteen tohtori Petri Rouvinen. Hän aloittaa työnsä helmikuussa 2023. Rouvinen on aiemmin työskennellyt Etlassa vuosina 2000–2019, jolloin hän toimi Etlan tutkimusjohtajana ja myös tytäryhtiö Etlatiedon toimitusjohtajana. Viimeksi Rouvinen on työskennellyt VTT:n työelämäprofessorina.