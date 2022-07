Etlan ennustepäällikkö vaihtuu – Markku Lehmus siirtyy Suomen Pankkiin

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ryhtyy hakemaan uutta ennustepäällikköä, kun Etlassa vuodesta 2015 työskennellyt VTT Markku Lehmus (s. 1981) aloittaa syyskuussa 2022 Suomen Pankin Rahapolitiikan ja euroalueen talouden toimiston toimistopäällikön tehtävässä.

Etlassa Lehmus on viime vuodet vetänyt suhdanneryhmää, johon kuuluvat tutkijat Birgitta Berg-Andersson, Ville Kaitila ja Päivi Puonti. Ennustetoimintaa on Lehmuksen aikana kehitetty erityisesti menetelmien osalta ja keskeiset ennustejulkaisut on uudistettu. Etla on viime vuosina osallistunut myös useisiin ennustetoimen kehityshankkeisiin, liittyen nowcastingiin (Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä tehty Pikaennakko) ja tekoälypohjaisiin kokeiluihin (startup-yritys Robonomistin ja Silo.A.I:n kanssa).

Toukokuussa Etla voitti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun myöntämän Vuoden talousennustaja 2021-palkinnon. Sen lisäksi Etlan ennustetiimi on saanut myös kansainvälisiä palkintoja vuoden 2021 talousennusteistaan.

‒ Etlassa tehdään Suomen taloutta koskevaa soveltavaa tutkimusta tieteellisesti korkeatasoisin menetelmin, ja on ollut hienoa olla mukana kehittämässä Etlan ennustetoimintaa. Etlaan on hakeutunut tutkijoita, jotka ovat nimenomaan kiinnostuneita makrotaloudesta, työmarkkinoista ja talouspolitiikasta. Uskon, että näistä kokemuksista on hyötyä myös tulevassa työssäni, Lehmus sanoo.

Etlan nelihenkinen suhdanneryhmä seuraa ja ennakoi yleistä taloudellista kehitystä, raportoi siitä julkaisuissaan sekä arvioi Suomen talouspolitiikan vaikutuksia. Suhdanneryhmän tärkeimmät julkaisut ovat kahdesti vuodessa ilmestyvät Suhdanne ja Toimialakatsaus. Niiden lisäksi suhdanneryhmä julkaisee tilaajapohjaista Kuukausiraporttia 9 kertaa vuodessa ja uusimpana erillisjulkaisuna myös kasvihuonekaasujen Päästöennustetta kahdesti vuodessa.

Viime vuosina Etla on keskittynyt erityisesti kansainvälisen talouden ja Suomen eri toimialojen seurantaan. Talouden ennustamisessa käytetään useita malleja ja laskentajärjestelmiä. Kotimaan talouden ennustamisessa apuna ovat muun muassa Etlan kokonaistaloudellinen malli, yksityiskohtainen kansantalouden tilinpitoon pohjautuva laskentakehikko ja panos-tuotos –malli, jota käytetään toimialaennusteiden laadinnassa. Kansainvälisen talouden ennusteet tehdään englantilaisella NiGEM-mallilla.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju kiittää lämpimästi Markku Lehmuksen työpanosta Etlan ennustetyössä.

‒ Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Markku Lehmuksen aikana olemme jälleen nousseet myös palkintopallille vaativassa talousennustekisassa. Markun nimitys osoittaa konkreettisesti myös meille, miten osaavaa ja korkeatasoista Etlan ennustetyö on. Markun kiinnostus seurata väsymättä talouskehitystä, ja erityisesti taito selittää asiat ymmärrettävästi, ovat olleet ratkaisevan tärkeitä Etlalle. Toivotamme Markulle parhainta menestystä jatkossa, Kangasharju toteaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on aloittanut prosessin ennustepäällikön tehtävän täyttämiseksi syksyn aikana.

Liitteenä Markku Lehmuksen kuva (kuvaaja: Matti Rajala/ETLA)