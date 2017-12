Etlan ja EVAn hallituksille uusi puheenjohtaja: Carl Haglund Jorma Ollilan seuraajaksi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi nousee energiayhtiö Sunshine Kaidin varatoimitusjohtaja Carl Haglund, 38. Jorma Ollila, 67, jättää tehtävänsä johdettuaan Etlan ja EVAn hallituksia yli 12 vuoden ajan.

Etlan ja EVAn kannatusyhdistykset päättivät torstaina 14.12. vahvistaa jäsenpohjaansa ja valita samalla kannatusyhdistysten hallituksiin uusia nimiä. Etlan ja EVAn jäsenpohja laajenee, kun nykyisten TT-säätiön ja Elinkeinoelämän keskusliiton lisäksi myös Finanssiala ry., Kaupan Liitto sekä Teknologiateollisuus ry. liittyvät jäseniksi.

Etlan/EVAn kannatusyhdistysten hallituksissa jatkavat Timo Ahopelto, Bengt Holmström, Satu Huber, Kari Jordan, Matti Kähkönen, Veli-Matti Mattila, Leena Mörttinen ja Björn Wahlroos. Uutena hallitukseen valittiin Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

Etlan ja EVAn hallitusten puheenjohtajaksi nousee Carl Haglund. Hän on energiakonserni Sunshine Kaidin varatoimitusjohtaja vastuualueenaan Eurooppa sekä investointistrategia. Haglund toimii myös Kaidin Suomen tytäryhtiön toimitusjohtajana. Haglund toimii muun muassa eQ Oyj:n, Paf Groupin sekä 9Lives Oy:n hallituksessa, lisäksi hän on Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallituksen jäsen. Aiemmin Haglund on toiminut politiikassa mm. RKP:n puheenjohtajana (2012-2016), puolustusministerinä (2012-2015) sekä Euroopan parlamentin jäsenenä (2009-2012). Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Haglund ottaa tehtävän vastaan motivoituneena.

- Etlalla ja EVA:lla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Laadukkaalla taloudellisella tutkimuksella ja analyysillä luodaan pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle. Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen edellyttää syvällistä ymmärrystä talouden rakenteista ja kehityksestä. Tässä Etla ja EVA ovat keskeisiä toimijoita ja on ilo tulla mukaan tähän toimintaan, Haglund sanoo.

Kannatusyhdistykset kiittävät Jorma Ollilaa hänen pitkäaikaisesta työstään Etlan ja EVAn hyväksi. Ollilan puheenjohtajakaudella Etla on vakiinnuttanut asemansa niin tieteellisesti korkealaatuisena taloustutkimuslaitoksena kuin talouspoliittisena keskustelijanakin. EVA on Ollilan puheenjohtajakaudella noussut näkyväksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi ja kommentoijaksi.

Ollila arvioi, että Etlan ja EVAn kaltaisille toimijoille on jatkossa jopa aiempaa enemmän tarvetta suomalaisessa yhteiskunnassa, jotta julkinen keskustelu monipuolistuisi asia-argumenteilla.

- Katson, että nyt on hyvä hetki siirtää puheenjohtajuus eteenpäin. Etla ja EVA ovat vakiinnuttaneet asemansa ja rahoituspohjansa. Toiminta on vakaalla pohjalla. Nykyinen kompleksi globaali talous vaatii juuri sen luonteista politiikkarelevanttia taloustieteellistä tutkimusta, jota Etla korkeatasoisena tutkimuslaitoksena kykenee tarjoamaan, Ollila toteaa.

Jorma Ollila on toiminut EVAn hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajana vuodesta 2004 ja Etlan hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Yritysjohtajana Jorma Ollila tunnetaan mm. Nokian toimitusjohtajana (1992-1999) ja hallituksen puheenjohtajana (1999-2012), Shellin hallituksen puheenjohtajana (2006-2014) sekä Outokummun hallituksen puheenjohtajana (vuodesta 2013).

Etla ja EVA ovat yksityisiä, voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Toimintaa ylläpitävät kannatusyhdistykset, joiden jäseninä ovat viime vuosina olleet Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Työnantajain ja Teollisuuden Keskusliiton TT -säätiö. Etla tekee soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta Suomen kannalta tärkeistä kysymyksistä, seuraa talouden kehitystä ja laatii talousennusteita sekä arvioi ja kommentoi talouspolitiikkaa. EVA on elinkeinoelämän ajatuspaja, joka tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.

Lisätietoja ja Carl Haglundin haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Tytti Sulander, ETLA, p. 040-505 1241, tytti.sulander@etla.fi