Etlan Petri Rouvinen ekonomistiksi Avance Asianajotoimistoon

Etlan pitkäaikainen tutkimusjohtaja ja Etlatiedon toimitusjohtaja Petri Rouvinen siirtyy tammikuussa Avance Asianajotoimiston palvelukseen. Seuraaja nimitetään marraskuun aikana.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa vuodesta 1992 työskennellyt Petri Rouvinen (s. 1968) aloittaa tammikuussa 2019 Avance Asianajotoimiston ekonomistina (Senior Economist). Rouvinen perustelee lähtöään uusilla haasteilla.

- Pitkän Etla-urani jälkeen koin, että nyt on aika kypsä kokeilla jotain uutta ja viedä ekonomistin asiantuntemustani bisneksen pariin. Tutkijana olen pitkään seurannut eri toimialojen muutosta ja muuttumista mm. digitalisoitumisen myötä, ja nyt olen innostunut niistä mahdollisuuksista, joita positiivisessa muutoksessa olevalla asianajotoimialalla on tarjota. Samalla tietysti olo on haikea, Etlaan jää upea tiimi ja mielenkiintoiset työtehtävät, Rouvinen pohtii.

Avance korostaakin Rouvisen talousasiantuntemuksen merkitystä yhä monimutkaisemmaksi käyvien juridisten ongelmien ratkomisessa.

Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä kiittää Petri Rouvisen mittavaa työpanosta Etlan tutkimustyössä. Rouvinen on toiminut Etlan tutkimusjohtajana vuodesta 2000 lähtien ja vetänyt nykyistä Tieto ja teknologia -tutkimusohjelmaa. Tytäryhtiö Etlatiedon toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2012.

- Petrin asiantuntemus, dynaamisuus ja laajat kontaktit Suomessa ja maailmalla ovat olleet ratkaisevan tärkeitä Etlalle erityisesti pyrkiessämme ymmärtämään digitaalisuuden taloudellisia vaikutuksia ja välittämään tätä koskevaa tietoa. Samalla kun toivotamme Petrille parhainta menestystä jatkossa, jäämme kaipaamaan hänen panostaan ja energiaansa Etlan tutkimustyössä, Vihriälä toteaa.

Sekä Rouvinen että Vihriälä korostavat, ettei yhteys Etlaan katkea. Rouvinen jatkaa Etlan Senior Fellow’na ja osallistuu edelleen Etlan hankkeisiin. Uusista yhteistyömahdollisuuksista Avance Asianajotoimiston kanssa on myös käyty neuvotteluja.

Rouvisen seuraaja nimitetään marraskuun aikana.