Etsitään tositarkoituksella: vaihtoehtoja Esko Valtaojalle

Suomalaiset rakastavat tiedettä. Silti tuoreimman Tiedebarometrin mukaan osaamme nimetä käytännössä vain yhden elossa olevan tutkijan, tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaojan. Se on Valtaojankin mielestä absurdia, kun ottaa huomioon, että Suomessa on noin 24 000 tohtoria.

Entä jos yksi maailman koulutetuimmista kansoista osaisi nimetä tutkijoita kuin urheilijoita? Suomessa on useita huipputieteilijöitä, jotka ovat maailman parhaita omilla aloillaan. Vaihtoehto Eskolle -kampanjan tavoite on tuoda tutkijoita ja heidän työtään esiin. Kampanja muistuttaa, että tutkimuksen kenttä on liian laaja yhden ihmisen edustettavaksi.

Vaihtoehto Eskolle on tiedeviestintätoimisto Kaskas Median toteuttama ja suomalaisten säätiöiden rahoittama voittoa tavoittelematon kampanja, joka hurraa tieteentekijöille. Mukana ovat kaikki suomalaiset yliopistot ja moni ammattikorkeakoulu ja tutkimuslaitos.

Lue lisää kampanjasta: http://vaihtoehtoeskolle.fi/ (aukeaa 15.11.)

Kampanja kulkee myös sosiaalisessa mediassa hashtagilla #vaihtoehtoeskolle.

Haastattelupyynnöt:

Esko Valtaoja / puh. 0405777654, esko.valtaoja@utu.fi

Kampanjan tausta: Annina Huhtala, Kaskas Media / puh. 040 8276032, annina@kaskasmedia.fi

Kampanjan videoilla näkyvät nuoret tutkijat, joita Esko tarjoaa vaihtoehdoiksi:

Mikko Möttönen: Kvanttifyysikko, joka sai juuri miljoonarahoituksen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentamiseen, Aalto-yliopisto / puh. 050 5940950, mpmotton@gmail.com

Inka Rantakallio: Rap-musiikin asiantuntija, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto / puh. 040 825 1037, inka.m.rantakallio@utu.fi

Lauri Reuter: Teollisen biotekniikan tutkija, kehittää menetelmää, jonka avulla ruokaa voidaan tuottaa peltojen sijaan bioreaktoreissa, VTT / puh. 040 1592273, lauri.reuter@vtt.fi

Annamari Vänskä: Muodintutkija, Aalto-yliopisto / puh. 045 111 6158, annamari.vanska@aalto.fi