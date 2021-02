EtsiXpertti-palvelusta löytyvät nyt myös Haaga-Helian asiantuntijat

​Haaga-Helia sai ensimmäisenä suomalaisena organisaationa THE-ICE-laatuleiman 14.1.2021 11:13:45 EET | Tiedote

THE-ICE-arviointilautakunnan ja hallituksen suosituksen perusteella Haaga-Helialle on myönnetty THE-ICE-laatusertifikaatti (Committed to Quality, C2Q). Laatuleima annettiin Haaga-Helian Hospitality, Tourism and Experience Management -koulutukselle, josta vastaa Haaga-Helian tutkintojohtaja Risto Karmavuo.