Eturauhassyövän hoito kehittyy

Paikallisen eturauhassyövän hoitomuotoja ovat aktiiviseuranta, kirurgia ja sädehoito. Leikkaus tai sädehoito, jotka ovat tällä hetkellä eturauhassyövän parantavat hoidot, aiheuttavat osalle paikallista eturauhassyöpää sairastavista potilaista merkittäviä haittavaikutuksia ja ovat osalle ylihoitoa. Ei-aggressiivisten, pienialueisten syöpien kohdalla voidaan jäädä seurantalinjalle. Osassa pienialueisista keskiaggressiivista eli kohtalaisen riskin eturauhassyövistä parantava tulos saavutetaan hoitamalla kasvainalue kohdennetusti eturauhasen sisällä.



HUS on robottikirurgian edelläkävijä



HUSin urologiassa on vuodesta 2009 lähtien tehty noin 5000 robottiavusteista leikkausta. Käytössä on ollut yksi DaVinci-leikkausrobotti. Ensimmäinen leikkaus uudella Hugo RAS -robotilla tehtiin torstaina 12.1.2022 ensimmäisenä sairaalana Suomessa ja yhtenä ensimmäisistä sairaaloista Euroopasta. Uuden tyyppisellä robotilla tehdään alkuvaiheessa urologisia eturauhassyöpäleikkauksia.

Toisen robotin myötä robottileikkauksia voidaan tehdä enemmän aiempaa laajemmalle potilasryhmälle. Jatkossa Hugo RAS -robotilla tehdään myös munuaisten, virtsarakon ja virtsajohdinten leikkauksia.

Robottiavusteisten leikkausten määrän kasvaessa leikkauspotilaiden hoitojaksojen pituus vuodeosastolla lyhenee huomattavasti verrattuna avoleikkauksiin. “Mini-invasiivisessa tähystysleikkauksessa leikkaushaava on pieni, kudosten käsittely tarkkaa ja verenvuoto vähäistä, mikä mahdollistaa potilaan nopean toipumisen ja kotiutumisen,” sanoo urologian osastonylilääkäri Antti Rannikko.

HIFU-hoitoa ensimmäisenä Suomessa

Maaliskuussa 2022 HUSissa aloitettiin eturauhassyövän HIFU-hoidot. Kyseessä oli uusi hoitomuoto Suomessa. HIFU-hoitoa käytetään paikallisessa, kohtalaisen riskin eturauhassyövässä sekä sädehoidon jälkeen uusiutuneessa eturauhassyövässä.

HIFU-hoidossa eturauhasta kuumennetaan ilman leikkausta peräsuolen kautta ultraäänienergialla niin, että syöpäkasvain menee kuolioon. Hoitoalue räätälöidään HIFU-hoidossa halutun laajuiseksi ja muotoiseksi. HIFU:lla voidaan myös hoitaa vain yksi eturauhasen lohkoista, jossa syöpä sijaitsee tai koko eturauhanen. HIFU:a voidaan antaa eturauhassyövän ensilinjan hoitona sekä syövän uusiutuessa sädehoidon jälkeen.

