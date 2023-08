Eturivin muutosjohtaja hyppää mediatoimistoon

Suomen kokeneimpiin tiedolla johdettavan markkinoinnin asiantuntijoihin kuuluva Ilmari Piela siirtyy Omnicom Media Group Finlandin palvelukseen. Marketing Transformation Directorin ominaisuudessa Piela tulee auttamaan suomalaisyrityksiä tehostamaan ja modernisoimaan markkinointimallejaan.

Pielan mukaan markkinointia tekevien yritysten lähitulevaisuuden ratkaistavien asioiden lista on selkeä. Päätöksiä on tehtävä etenkin markkinointiorganisaatioiden toiminnan ohjaamiseen datan ja tulosten avulla, sekä markkinoinnin strategisen johtamisen puolella. Lisäksi on huolehdittava omasta osaamisesta, sekä hyödynnettävä uuden ajan markkinointiteknologiaa, kuten tekoälyä ja automatisaatiota mahdollisimman järkevästi.

Piela on innoissaan siirtymisestään uuteen pestiin:

”Erityisesti generatiivinen tekoäly muuttaa markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta nyt voimakkaammin kuin ehkä mikään markkinoinnin historiassa. Halusin OMG:lle töihin, koska yhtiö pystyy Omni -alustan kautta tuomaan asiakkailleen strategisen kilpailuedun. Se pohjautuu huippuasiantuntijoiden ja ylivoimaisen teknologian verrattomaan yhdistelmään”, sanoo Piela. Omni on tekoälyavusteinen markkinoinnin suunnittelun alusta, jota mm. Forrester Research-tutkimusyritys on arvioinut markkinoiden parhaaksi.

Piela on pitkän linjan markkinoinnin tiedolla johtamisen ammattilainen, joka on tunnettu etenkin B2B-markkinoinnin asiantuntijana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Valveella, Wärtsilässä, useammassa suomalaisessa mediatalossa, sekä itsenäisenä konsulttina.

Rekrytointi on osa ToinenPHD, OMD Finland ja H&S- mediatoimistoista koostuvan OMG Finland:in mittavia tekoälypanostuksia. Konserni lanseerasi kesäkuussa Cannes Lionsissa tekoälypohjaisen Omni Assist AI-suunnittelualustan, joka hyödyntää generatiivista AI -teknologiaa ja Omnicom:in datavarastoja.

“Tuomme syksyn aikana Omni Assist:in suomalaisten markkinoijien käyttöön ja odotamme siitä valtavaa tehokkuusloikkaa mediasuunnittelun, tiedon analysoinnin, päätöksenteon nopeuttamisen ja mediaoptimoinnin saralla”, sanoo Omnicom Media Group Finland:in toimitusjohtaja Teemu Neiglick.