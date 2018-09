ETYJ:n erikoistarkkailija keskustelee Ukrainan konfliktista

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n erikoistarkkailija Alexander Hug luennoi keskiviikkona 12.9. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa Itä-Ukrainan tilanteesta tarkkailumission näkökulmasta. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan.



Alexander Hugin luento tarjoaa harvinaisen tilaisuuden kuulla puolueettoman tarkkailijan havaintoja Ukrainan kriisistä. Mukana keskustelussa on myös Aleksanteri-instituutin tutkijoita.



Alexander Hug on toiminut ETYJ:n Ukrainaa valvovassa missiossa sen alusta asti, maaliskuusta 2014. OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) perustettiin Ukrainan hallinnon pyynnöstä ja ETYJ-maiden konsensuspäätöksellä.



Ennen Ukrainan missiota Hug on toiminut muissa ETYJ:n korkean tason tehtävissä. Ennen siirtymistään Ukrainaan hän työskenteli osastonjohtajana ja vähemmistöasioiden valtuutetun vanhempana neuvonantajana.



Lakimiehen koulutuksen saanut Hug on toiminut myös upseerina Sveitsin armeijassa. Upseerina hän oli mukana ETYJ:n tehtävässä pohjoisessa Bosnia-Hertsegovinassa, Sveitsin pääesikunnan tukiyksikössä. Hug on lisäksi ollut mukana ETYJ:n missiossa Kosovossa, Hebronin väliaikaisessa kansainvälisen valvonnan tehtävässä (TIPH) sekä EU:n Rule of Law -missiossa Kosovossa.



Missä: Aleksanteri-instituutti, Unioninkatu 33, 2. krs neuvotteluhuone

Milloin: Keskiviikkona 12.9. kello 12.30–14.00.

Lisätietoja: Markku Kangaspuro, markku.kangaspuro@helsinki.fi, p. 050 5223393



Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus.