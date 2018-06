EU-komissio unohti viljelijöiden taloudellisen ahdingon ja maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen

Varhaisvihannesten kausi pyörähtää käyntiin 31.5.2018 12:00 | Tiedote

Poikkeuksellisen lämmin sää on jouduttanut varhaisvihannesten valmistumista, mutta myös aiheuttanut viljelijöille paljon lisätyötä. Kastelulaitteet on pidetty käynnissä täysillä. Aikaisten lajikkeiden päältä on kuumimpina päivinä täytynyt poistaa harsot, joiden alla niitä yleensä kasvatetaan. Hetkittäin on ollut kylmiäkin öitä, jolloin harsot taas ovat olleet tarpeen. Lämpöaalto on lisännyt myös pikkutuholaisten aiheuttamaa riesaa.