EU myönsi 15 miljoonaa euroa älykkäiden kaupunkien kehittämiseen

Aallon osuus rahoituksesta on 4,6 miljoonaa euroa. Aallon ja Tallinnan teknillisen yliopiston yhteistyönä perustetaan Smart Cities -huippuyksikkö.

Aalto-yliopisto on yhdessä Tallinnan teknillisen yliopiston ja muiden hankekumppaneiden kanssa saanut Horisontti 2020 -ohjelmasta yhteensä 15 miljoonan euron rahoituksen Finest Twins –hankkeelle. Aallon osuus rahoituksesta on 4,6 miljoonaa euroa. Saadulla rahoituksella perustetaan Smart Cities -huippuyksikkö Aallon ja Tallinnan teknillisen yliopiston yhteistyönä. Rakenteilla oleva huippuyksikkö on yhteistutkimusalusta älykkään kaupungin eri osa-alueiden kehittämiseksi.

Finest Twins -hanke on laaja-alainen ja monitieteellinen. Aallon tutkimusaloista hankkeessa ovat mukana muun muassa käyttäjälähtöinen rakennetun ympäristön suunnittelu, älykäs liikenne, digitaaliset palvelut, tietoturva ja kyberturvallisuus sekä uusiutuvan energian ratkaisut.

Rahoituksen avulla syvennetään Aallon ja Tallinnan teknillisen yliopiston välistä tutkimusyhteistyötä ja huolehditaan siitä, että huippuyksikön tutkimuksella on kestävä perusta. Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa kansainvälisen kärkiosaamisen taso Smart Cities -tutkimukselle.

”Helsinki ja Tallinna ryhtyvät yhdessä rakentamaan maiden rajat ylittäviä, saumattomasti yhteen toimivia älykkäiden kaupunkien digitaalisia palveluita ja niiden tutkimusta”, professori Marko Nieminen sanoo.

Avoin alusta yhdistämään Talsinkia

Urban Open Platform on avoin alusta, jolla suunnitellaan ja kokeillaan kahden älykkään kaupungin yhteisiä pilottihankkeita. Esimerkiksi robottiautot edustavat älykästä liikennettä, ja älykkäät katuvalot ottavat huomioon paitsi energiansäästön, myös esteettiset ja turvallisuusnäkökulmat.

”Alustalla voidaan kokeilla erilaisia tutkimushankkeita todellisissa ympäristöissä. Esimerkiksi hajautetun laskennan tutkimuksen tiimoilta voidaan pilotoida ratkaisuja, jotka kykenevät itsenäiseen ja samalla yhteisesti koordinoituun toimintaan. Digitaaliset mikromaksut mahdollistavat vaikkapa esineiden internetille uusia liiketoimintamalleja, mutta kuluttajien käyttäytyminen saattaa tuottaa yllätyksiä. Tällaiseen tutkimukseen aidot kokeiluympäristöt avaavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, Nieminen sanoo.

Älykkäässä kaupungissa esimerkiksi jakamistaloutta voitaisiin yhdistää joukkoliikenteeseen siten, että kaupunkilainen taittaa osan työmatkastaan toisen kaupunkilaisen yksityisauton kyydissä ja osan bussilla. Matkojen jakaminen lisäisi joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja tehostaisi samalla yksityisautoilua.

Hankkeessa tutkitaan myös muun muassa paikallista uusiutuvan energian tuotantoa ja älykkäitä sähkön jakeluratkaisuja. Koska älykäs kaupunki sisältää valtavan määrän dataa, hankkeessa tarvitaan datan analysoinnin ja tietoturvan asiantuntemusta. Myös käyttäjälähtöinen rakennetun ympäristön suunnittelu ja fiksumpaa suunnittelua tukevat uutta teknologiaa hyödyntävät työkalut ja tukijärjestelmät ovat isossa roolissa.

Tarkoituksena on luoda avoin tutkimuksen ja kehittämisen ekosysteemi, jonka puitteissa on mahdollista kehittää sekä julkishallinnon että kaupallisen yritystoiminnan palveluita ja tuotteita. Finest Twins -hanketta koordinoi Tallinnan teknillinen yliopisto. Kumppaneina ovat Aalto-yliopiston lisäksi Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki

ja Viron viestintäministeriö. Hankkeessa on mukana myös kymmeniä yrityksiä, joilla on omia älykkään kaupungin hankkeita.

Projektin kesto on seitsemän vuotta. Aallon osuus painottuu ensimmäiseen kolmeen vuoteen, mutta yhteistyö jatkuu myös sen jälkeen.