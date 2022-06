EU-parlamentin puhemies Metsola vieraili Kokoomuksen eduskuntaryhmässä

Eduskunnassa järjestetyssä tapaamisessa Metsola ja kokoomuksen edustajat kävivät keskustelua muun muassa Euroopan turvallisuudesta ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, EU-sanktioista, vihreästä siirtymästä sekä ajankohtaisesta energia- ja ruokapolitiikan kysymyksistä.

"Kävimme erittäin monipuolisen ja perusteellisen keskustelun Euroopan ajankohtaisia teemoista. Edessämme on valtava määrä vakavia kriisejä, joiden ratkaisussa meillä on keskeinen asema. Näemme jo nyt niiden vaikutukset kansalaisten arjessa ja tämä kehitys tulee voimistumaan edelleen", Petteri Orpo sanoo.

"Kokoomus kuuluu samaan EPP-perheeseen Roberta Metsolan kanssa, ja meillä on häneen luonteva yhteys. On tärkeää, että Euroopan johdossa on Suomea tuntevia poliitikkoja. Arvostamme Metsolan johtajuutta laajasti", Orpo jatkaa.

Tapaaminen oli osa puhemies Metsolan Suomen vierailua maanantaina ja tiistaina.