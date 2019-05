EU-vaalipäivät: ohjeita medialle

Tässä tiedotteessa esitellään EU-vaalipäivien ja vaali-illan 26.5. aikataulu sekä näiden päivien aikana median käytössä olevat palvelut.

Vaalitulosten julkaisun aikataulu 26.5.



Parlamentti julkaisee kansalliset arviot vaalituloksista klo 18.00 Belgian aikaa (klo 19.00 Suomen aikaa). Klo 20.15 (21.15 Suomen aikaa) julkaistaan ensimmäiset ennusteet parlamentin kokoonpanosta saatavilla olevien kansallisten tietojen perusteella. Paikkaennusteita päivitetään illan aikana sitä mukaa, kun kansallisia arvioita ja tuloksia päivitetään. Alustavan kokonaistulosennusteen arvioidaan olevan valmis klo 23.15 Belgian aikaa (00.15 Suomen aikaa).



Yksityiskohtainen aikataulu vaalitulosten julkaisusta täällä.



Audiovisuaaliset palvelut



Multimediakeskuksessa ja Europe by Satellite -palvelussa on tarjolla torstaista 23.5. alkaen audiovisuaalista materiaalia parlamentin puhemiehestä sekä neuvoston ja komission puheenjohtajista, parlamentin ryhmien puheenjohtajista, kärkiehdokkaista sekä ympäri EU:ta äänestävistä kansalaisista. Äänestysennusteet ja -tulokset ovat saatavilla lähetystasoisina graafisina animaatioina.



Maakohtaiset tiedot



Kattava maakohtainen koonti kansallisista säännöistä, äänestysajoista, ehdokkaista ja edellisistä äänestystuloksista löytyy täältä.



Akkreditointi



Toimittajien, jotka haluavat pääsyn Euroopan parlamenttiin Brysselissä vaalipäivien aikana, pitää hakea erityisakkreditointia. Tämä koskee myös toimittajia, joilla on instituutioiden välinen kulkulupa. Erityiskulkulupa vaali-illalle 26.5. kattaa koko viikonlopun 23.-27.5.

Akkreditoinnin määräaikaa on pidennetty. Kaikki akkreditointipyynnöt, jotka on jo jätetty, ovat yhä voimassa. Kaikkien akkreditointia hakeneiden toimittajien pyyntöihin vastataan hyvissä ajoin. Akkreditointipyynnön etenemisen voi myös tarkastaa verkossa rekisteröintialustalla.



Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä media-akkreditointitoimistoon. Jonojen välttämiseksi sunnuntaina 26.5. voi erityiskulkuluvan hakea parlamentin media-akkreditointitoimistosta Brysselistä (Paul-Henri Spaak -rakennus, rue Wiertz) maanantaina 20.5. alkaen.



Akkreditointioimiston aukioloajat

Maanantai 20.5. - perjantai 24.5.: 08.00 - 18.00

Lauantai 25.5: 10.00 - 18.00

Sunnuntai 26.5.: 10.00 - 23.00



Median työtilat Brysselissä



Median käytössä vaalipäivinä ovat seuraavat tilat (noin 1000 paikkaa): täysistuntosali (PHS3A50), lehdistösali (PHS0B01), Anna Politkovskaja-tiedotussali (PHS0A50) ja Anna Lindh-huone (PHS1A02).



Kaikissa työskentelytiloissa tulokset esitetään näytöillä reaaliajassa. Lisäksi ne julkaistaan osoitteessa www.election-results.eu.



Kaikki parlamentin tiedottajat ovat paikalla ja vastaavat median kysymyksiin vaali-iltana erityisessä uutishuoneessa (Yehudi Menuhin, PHS, 1. kerros).