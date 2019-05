EU-vaalipäivät: ohjeita medialle

Tässä tiedotteessa muistutetaan toimittajia EU-vaalipäivien ja vaali-illan 26.5. aikataulusta sekä näiden päivien aikana median käytössä olevista palveluista.

Aikataulu ja vaalisivusto

Euroopan parlamentti julkaisee kansalliset arviot vaalituloksista sunnuntaina 26.5. klo 19.00 Suomen aikaa. Klo 21.15 Suomen aikaa julkaistaan ensimmäiset ennusteet uuden parlamentin kokoonpanosta saatavilla olevien kansallisten tietojen ja ovensuukyselyiden perusteella. Tulokset julkaistaan tällä sivustolla: https://www.vaalitulokset.eu/

Paikkaennusteita päivitetään illan aikana sitä mukaa, kun kansallisia arvioita ja tuloksia päivitetään. Alustavan kokonaistulosennusteen arvioidaan olevan valmis 27.5. klo 00.15 Suomen aikaa.

Yksityiskohtainen aikataulu vaalitulosten julkaisusta täällä.

Kattava maakohtainen koonti kansallisista säännöistä, äänestysajoista, ehdokkaista ja edellisistä äänestystuloksista löytyy täältä.

Audiovisuaaliset palvelut

Multimediakeskuksessa, Europe by Satellite -palvelussa ja istuntosalin ruuduilla on tarjolla torstaista 23.5. alkaen audiovisuaalista materiaalia parlamentin puhemiehestä sekä neuvoston ja komission puheenjohtajista, parlamentin ryhmien puheenjohtajista, kärkiehdokkaista sekä ympäri EU:ta äänestävistä kansalaisista. Äänestysennusteet ja -tulokset ovat saatavilla lähetystasoisina graafisina animaatioina.

Europe by Satellite

Europe by Satellite -palvelussa on tarjolla 23.-26.5. audiovisuaalista materiaalia parlamentin puhemiehestä sekä neuvoston ja komission puheenjohtajista, parlamentin ryhmien puheenjohtajista ja kärkiehdokkaista. Tarjolla on lisäksi materiaalia äänestyspisteiltä ympäri Eurooppaa sekä havainnekuvia lainsäädäntökauden tärkeistä hetkistä.

Klo 19.00 Suomen aikaa alkaen EbS alkaa julkaista äänestysennusteita ja -tuloksia sekä merkittävien henkilöiden saapumisia ja oheistapahtumia lähetystasoisessa muodossa. EbS+ lähettää vaali-illan tapahtumia suorana täysistuntosalista. Myös ryhmien puheenjohtajien ja kärkiehdokkaiden kommentit lähetetään suorana. Alustava ohjelma löytyy täältä.

Multimediakeskus

Kaikki vaalipäiviin liittyvät videot ja kuvat ovat saatavilla täällä. Kuvia ja videoita päivitetään automaattisesti.

Kokoelma audiovisuaalista materiaalia liittyen viimeisimmän lainsäädäntökauden tärkeimpiin hetkiin on saatavilla täällä.

Suoratoisto

Vaali-illan tapahtumat lähetetään suorana parlamentin nettisivuilla klo 19.00 Suomen aikaa alkaen. Lähetystä voi seurata täällä tai EbS:n sivustolla.

Ohjeet lähetyksen upotukseen verkkosivustoille löytyvät täältä

Median työtilat ja tilojen aukioloajat

Vaalipäivien ajan median käytössä on neljä työskentelytilaa:

Täysistuntosali (PHS3A50)

Torstai 12.00 - 22.00

Perjantai 12.00 - 22.00

Lauantai 8.00 - 22.00

Sunnuntaista 9.00 maanantai (27.5.) iltaan

Lisäksi lehdistön käytössä ovat lehdistösali (PHS0B01), Anna Politkovskaja-tiedotussali (PHS0A50), auki koko ajan 23.5. alkaen 27.5. saakka, ja Anna Lindh-huone (PHS1A02).

Kaikissa työskentelytiloissa tulokset esitetään näytöillä reaaliaikaisesti. Lisäksi ne julkaistaan osoitteessa https://www.vaalitulokset.eu/.

Täysistuntosalin työpisteitä on rajoitettu määrä ja työpisteet on jaettu toimittajien pyyntöihin perustuen. Täysistuntosaliin on kaikilla toimittajilla vapaa pääsy, vaikka työpiste olisikin muissa parlamentin tiloissa.

Toimittajat voivat tulla varaamaan paikan itselleen muista työtiloista tästä päivästä (23.5.) alkaen. Työpisteen voi varata jättämällä pöydälle lapun, josta ilmenee toimittajan sekä tämän edustaman median nimi.

Parlamentin tiedotuspalvelun tiedottajat vastaavat tiedusteluihin kaikissa median työskentelytiloissa sekä Yehudi Menuhin-tilaan (PHS, 1. krs) pystytetyssä uutishuoneessa.

Erityisakkreditointi ja kulkuluvat

Tästä päivästä alkaen parlamentissa otetaan käyttöön erityisakkreditointi. Vain ne toimittajat, joilla on erityisakkreditoinnin kautta hankittu kulkulupa, pääsevät parlamenttiin. Erityisakkreditointia voi vielä hakea perjantaihin saakka klo 17.00 täällä.

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä media-akkreditointitoimistoon.

Tel. (+32) 498 98 35 44

Jonojen välttämiseksi sunnuntaina 26.5. voi erityiskulkuluvan hakea parlamentin media-akkreditointitoimistosta Brysselistä (Paul-Henri Spaak -rakennus, Rue Wiertz).

Akkreditointioimiston aukioloajat

Torstai 23.5. - perjantai 24.5.: 08.00 - 18.00

Lauantai 25.5: 10.00 - 18.00

Sunnuntai 26.5.: 10.00 - 23.00

Kartta parlamentin sisäänkäynneistä ja median työskentelytiloista löytyy täältä.