EU-vaalit 2019: Näin EU toimii hyväkseni pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla

Euroopan parlamentti on avannut uudet ”Näin EU toimii hyväkseni” -nettisivut, joilla kerrotaan konkreettisesti EU:n positiivisia vaikutuksia kansalaisten elämään.

Viimeisimmän lokakuussa julkaistun eurobarometrin mukaan 68 % eurooppalaisista vastaajista koki, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Se, mitä konkreettisia hyötyjä EU-jäsenyys tuo hyödyt kansalaisille, ei kuitenkaan aina ole niin selkeää. Tämän johdosta Euroopan parlamentti julkisti nettisivuston, jonka tarkoitus on kertoa erityisesti 2019 EU-vaaleja silmällä pitäen, kuinka EU vaikuttaa käytännössä kansalaisten arkeen.

Artikkelit antavat esimerkkejä siitä, mitä EU on tehnyt kansalaisten hyväksi, mutta sivusto ei pyri listamaan kaikkia EU:n toimia. Uudellamaalla on toteutettu esimerkiksi seuraavia EU-hankkeita:

GRACE on Suomen ympäristökeskuksen Helsingissä koordinoima hanke, jossa arvioidaan eri öljyntorjuntamenetelmien tehokkuutta ja ympäristövaikutuksia kylmässä ilmastossa.





Sohjoa Baltic -hanke pyrkii lisäämään julkisen liikenteen houkuttelevuutta ottamalla käyttöön ympäristöystävällisiä kuskittomia minibusseja.





Uudenmaan liitto koordinoi NSB CoRe hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa itäisen Itämeren alueen tavara- ja matkustajaliikennettä kestävällä tavalla.

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani totesi nettisivuston avajaistilaisuudessa Strasbourgissa: ”Eurooppalaiset haluavat tietää, miten EU toimii heidän hyväkseen. Tämä nettisivu tarjoaa selkeitä yleiskielisiä vastauksia. Sivuston avulla voidaan tuoda Eurooppa lähemmäs kansalaisiaan.”

Sivusto on avattu osana Euroopan parlamentin institutionaalista viestintäkampanjaa, jonka teema on "Tällä kertaa äänestän". Vaikka kansalaiset arvostavat EU:ta enemmän kuin koskaan, on EU-vaalien äänestysaktivisuus yhä kansallisia vaaleja alhaisempaa. Tällä kertaa äänestän -kampanja kutsuu kansalaisia vaikuttamaan antamalla äänensä ja kehottamalla siihen myös muita. Mukaan voi liittyä rekisteröitymällä kampanjasivustolle tallakertaaaanestan.eu.

