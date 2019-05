Euroopan parlamentin tiedotuspalvelu tarjoavaa medialle koonnin EU-vaaleihin liittyvistä kansallisista faktoista, tapahtumista ja keskusteluista.

Vastuuvapauslauseke: Tämä on epävirallinen tiedote, jonka tarkoitus on helpottaa Euroopan parlamentin toimintaa seuraavien toimittajien työtä. Tämä ei ole virallinen tiedote tai kattava selostus parlamentin toimista.



23.5. - EU-vaaliuutisia jäsenmaista



HUOMIO. Tästä päivästä alkaen videoita ja kuvia äänestyspaikoilta ympäri Eurooppaa voi ladata maksutta täältä.



VAALI-ILTA. Päivitettyä tietoa vaalipäivistä ml. ennusteiden ja vaalitulosten julkaisuaikataulu, audiovisuaalista materiaalia TV:n ja radion käyttöön, maakohtaista tietoa vaaleista, tietoa viimehetken akkreditoinnista ja työpisteistä on tarjolla täällä. EP:n uutissivusto.



ÄÄNESTYS TÄNÄÄN. Äänestyspaikat avautuvat tänään Alankomaissa ja Britanniassa.53 miljoonalla ihmisellä Britanniassa on tänään mahdollisuus valita 591 meppiehdokkaasta, ketä äänestää. Britannialla on 73 paikkaa Euroopan parlamentissa. Mikäli maa on yhä EU:n jäsen 2.7., pysyy parlamentin koko 751 mepissä. Alankomaissa noin 13,5 miljoonaa äänestäjää valitsee maan 26 meppiä 308 ehdokkaan välillä. Huomenna (24.5.) äänestetään Tšekissä ja Irlannissa. Vaalitulokset saa julkaista vasta, kun äänestys on loppunut kaikkialla Euroopassa klo 23.00 (Belgian aikaa) sunnuntaina.



EU28. Oikeusvaltiotilanne Unkarissa, uudet tekijänoikeussäännöt, vuoden 2017 unionin tila -puhe sekä parlamentin puhemies Antonio Tajanin valinta saivat mediassa eniten huomiota kaikista parlamentin viime kauden aiheista. Keskimäärin parlamentin toiminnasta julkaistiin 1100 artikkelia jokaisen täysistunnon aikana. Lisätietoa saatavilla täällä.

KROATIA, SAKSA. “Koirat äänestyspaikoilla” -nimisessä tempauksessa kampanja-aktiivit kannustavat koiranulkoiluttajia Osijekissa ottamaan kuvia lemmikeistään äänestyspaikoilla ja lataamaan näitä sosiaaliseen mediaan 26.5. Frankfurtissa vapaaehtoiset jakavat ihmisille lehtisiä, joilla pyritään innostamaan ihmisiä äänestämään EU-vaaleissa.



TSEKKI. Tšekin suurin kaupallinen tv-kanava TV NOVA lähettää aamuohjelmansa suorana Euroopan parlamentista huomenna 24.5. Tšekissä äänestetään sekä perjantaina 24.5. että lauantaina 25.5. Kolme tuntia pitkässä aamuohjelmassa on mukana maan entinen ulkoministeri ja poliittinen asiantuntija, ja se keskittyy Euroopan parlamenttiin, sen saavutuksiin ja haasteisiin sekä EU-vaaleihin.



TANSKA. Taiteilijat ympäri maailmaa ovat olleet mukana toteuttamassa näyttelyä, joka on esillä ympäri Tanskaa mainostauluilla EU-vaalien ajan. Näyttelyn nimi on ”Tämä on kiireellistä”, ja se keskittyy nykyiseen poliittiseen tilanteeseen.



RANSKA. #Tälläkertaaäänestän -kampanjan vapaaehtoinen, Valérie Thatcher, käveli Ranskasta Lyonista Belgian Brysseliin (757 km) kannustaakseen ihmisiä äänestämään EU-vaaleissa. Thatcher osallistuu huomenna 24.5. Pariisissa Greta Thunbergin innoittamaan ilmastomarssiin.



ITALIA. Vapaaehtoiset ovat tänään 23.5. kannustamassa ihmisiä äänestämään EU-vaaleissa sekä keskustelemassa EU:sta kolmessa Italian yliopistossa. Vaalipäivänä 26.5. vapaaehtoiset jakavat henkilökohtaisia kokemuksiaan koko päivän ajan sosiaalisessa mediassa. #tälläkertaaäänestän Italiassa



LATVIA. Yhdeksän rangaistuslaitoksen vangit olivat Latviassa ensimmäisten äänestäjien joukossa tämän vuoden EU-vaaleissa. Yhteensä 1 357 henkilöä, yli puolet vankilan äänioikeutetuista, oli rekisteröitynyt äänestämään vaaleissa. Rekisteröinti on yhä auki ja ne, ketkä eivät vielä äänestäneet, voivat yhä äänestää.



ALANKOMAAT. Miksi Alankomaissa äänestetään torstaina 23.5. eikä Alankomaiden perinteisenä vaalipäivänä keskiviikkona? EU-sääntöjen mukaisesti EU-vaalit alkavat torstaina ja loppuvat sunnuntaina, mistä johtuen vaaleja ei voi järjestää keskiviikkona. Alankomaissa perjantai, lauantai ja sunnuntai ovat eri uskonnollisten ryhmien lepopäiviä, joten vaalit on järjestettävä torstaina. Lisätietoa Alankomaiden ehdokkaista saatavilla täällä.



SLOVAKIA. “Älä anna niiden, jotka eivät ole kiinnostuneita Euroopasta, viedä sitä pois meiltä” on Slovakiassa julkaistun vaalivideon pääviesti. Videolla esiintyy slovakialaisia näyttelijöitä sekä yksi rap-artisti. Videon julkaisi ”Nuoriso fasismia vastaan” -niminen ryhmä aktivisteja. ”EU tuo meille paljon hyvää ja viisi vuotta sitten meistä 87 % ei äänestänyt. Jos tämä uusiutuu tänä vuonna, joka toinen ääni menee ääriliikkeille”, toteavat aktivistit. Lisätietoa äänestyskäyttäytymisestä eri maissa täällä.



ESPANJA. Ensimmäisenä naisena moottoripyöräilyn maailmanmestaruuden voittanut Ana Carrasco, useat naiskoripalloilijat, jotka voittivat pronssia vuoden 2018 MM-kisoissa ja padel-mailapelissä menestynyt Carolina Navarro esiintyvät parlamentin Madridin toimiston julkaisemassa videossa, jossa kehotetaan ihmisiä äänestämään EU-vaaleissa.



RUOTSI. Viimeinen Ruotsin kärkiehdokkaiden vaalikeskustelu käydään perjantaina 24.5. klo 20.00 Ruotsin aikaa. Keskusteluun osallistuvat uudet ehdokkaat Heléne Fritzon (S&D), Tomas Tobé (EPP), Alice Bah Kuhnke (The Greens), Karin Karlsbro (ALDE), Sara Skyttedal (EPP) sekä uutta kautta havittelevat Peter Lundgren (ECR), Fredrick Federley (ALDE), Malin Björk (GUE/NGL) ja Soraya Post (S&D).



EUROOPPA. Kuvalehdet ympäri Eurooppaa kannustavat lukijoitansa äänestämään EU-vaaleissa. Äänestämään kehottavat mallit ja muotialan suuret nimet kuten Vanessa Paradis ja Joel Kinnaman. Kampanjan löytää Instagramista hashtagillä #WeloveEU. Myös parlamentin päätiedottaja Jaume Duch osallistui kampanjaan hiljattain.