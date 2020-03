EU:lta merkittävä lisäpanostus eurooppalaiseen tekoälytutkimukseen

Suomen tekoälykeskus FCAI on keskeisessä roolissa, kun Eurooppa käy kisaa osaamisesta ja osaajista Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Globaalin tekoälymarkkinan arvioidaan kasvavan yli 200 miljardiin vuoteen 2026 mennessä.

Euroopan komissio on päättänyt uudesta 50 miljoonan euron investoinnista Euroopan tekoälytutkimuksen verkostojen kehitykseen. Ensimmäisellä hakukierroksella komissio myönsi ELLIS-verkoston ELISE-hakemukselle 12 miljoonaa euroa.

ELLIS-verkoston päätehtävä on varmistaa, että eurooppalainen tekoälytutkimus pystyy kilpailemaan Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa myös tulevaisuudessa. ELISE-hanke keskittyy tekoälyn perustutkimukseen, ja sitä varten kootaan yhteen Euroopan parhaat koneoppimisen ja siihen liittyvien alojen osaajat. ELISE-hakemus sai hakukierroksen parhaat pisteet, mikä on osoitus koneoppimisen keskeisestä roolista tekoälytutkimuksessa.

Suomen tekoälykeskus FCAI on yksi verkoston keskeisistä toimijoista, ja FCAI:n johtaja, Aalto-yliopiston professori Samuel Kaski oli vetovastuussa hakemuksesta.

“Keskeinen roolimme ELISEssä osoittaa, että Suomen tekoälytutkimus on huipputasoa. Suomelle on elintärkeää pystyä houkuttelemaan uusia kykyjä tällä kilpailulla alalla, ja sitä verkostolla myös edistetään”, Kaski sanoo.

Tekoäly on mullistanut maailmaa viime vuosina. Fortune Business Insightsin alkuvuonna julkaiseman arvion mukaan kansainvälisen tekoälymarkkinan suuruus oli vuonna 2018 melkein 21 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja sen arvioidaan kymmenkertaistuvan yli 200 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä.

Koneoppiminen on vienyt eteenpäin muun muassa konenäön, datatieteen, robotiikan ja ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen aloja. Samalla akateemisen ja teollisuudessa tapahtuvan tutkimuksen väliset raja-aidat ovat hälventyneet, sillä tutkimustuloksia kaupallistetaan nopeasti ja laajasti. Tämän vuoksi eurooppalaisen tekoälytutkimuksen on elintärkeää pysyä kilpailukykyisenä. Siksi ELLIS haluaa houkutella alan parhaita tutkijoita.

ELLIS valitsi joulukuussa 2019 ensimmäiset huippuyksikkönsä, jotka perustetaan eri puolille Eurooppaa. Yksi näistä yksiköistä tulee Helsinkiin, missä sitä vetää FCAI. Muut yksiköt tulevat Alicanteen, Amsterdamiin, Kööpenhaminaan, Darmstadtiin, Delftiin, Freiburgiin, Linziin, Lausanneen, Leuveniin, Oxfordiin, Prahaan, Saarbrückeniin, Tel Aviviin, Tübingeniin, Wieniin ja Zürichiin

Suomen tekoälykeskus FCAI on valtakunnallinen tekoälyn osaamiskeskus, jonka ovat perustaneet Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT. FCAI:n tavoitteena on kehittää uudenlaista tekoälyä, joka pystyy toimimaan ihmisen kanssa monimutkaisessa ympäristössä ja auttamaan suomalaista teollisuutta uudistumaan. Tekoälykeskus on yksi Suomen kuudesta tutkimuksen lippulaivasta. Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta.

FCAIN:n verkkosivut