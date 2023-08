EU:n kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2) astuu voimaan 2024: “Yrityksissä ei olla vielä ymmärretty direktiivin vaikuttavuutta”

Elmo on valtakunnallinen ICT-talo, joka tarjoaa täydelliset ICT-palvelut yrityksille: palvelukattaus käsittää tietoliikenne- ja viestintäpalvelut, konesali- ja pilvipalvelut, laitteet, ohjelmistot, tietohallinnon johtamispalvelut ja innovaatiot. Elmolla jokaisen tavoitteena on saada asiakas rakastamaan ICT:tä osoittamalla, kuinka mutkattomasti kaikki voi sujua. Elmon palveluksessa on reilut 100 kovan luokan ammattilaista ja vuoden 2023 ennustettu liikevaihto on yli 19 M€. Elmon toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. Lisää osoitteessa: www.elmo.fi