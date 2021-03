EU:n Safety Gate -järjestelmä auttaa saamaan vaaralliset COVID-19-tuotteet pois markkinoilta

Euroopan komissio julkaisi tänään Safety Gate -vuosiraporttinsa. Safety Gate on tuoteturvallisuutta koskeva EU:n nopea tietojenvaihtojärjestelmä, joka on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien. Sen avulla varmistetaan nopea tiedonkulku viranomaisten kesken tuotteista, jotka on todettu vaarallisiksi. Vuonna 2020 Safety Gate -järjestelmässä ovat mukana 27 EU-maan lisäksi Iso-Britannia, Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Koronapandemia toi markkinoille lisää vaarallisia tuotteita Vuoden 2020 aikana järjestelmässä tehtiin EU-maissa kaikkiaan 2 253 ilmoitusta vaarallisista tuotteista. Ilmoitukset johtivat jäsenmaissa 5 377 jatkotoimenpiteeseen. Toimenpiteiden määrä kasvoi 20 prosentilla edellisestä vuodesta. Yhdeksän prosenttia toimenpiteistä liittyi vaarallisiin tuotteisiin, jotka oli tuotu markkinoille koronapandemian luoman kysynnän takia. Tavallisimmin ilmoituksia tehtiin puutteellisista suojamaskeista, myrkyllisistä desinfiointiaineista tai vaarallisista ultraviolettilampuista. – Safety Gate on osoittautunut kriisiaikana toimivaksi, ja se lisää kuluttajien turvallisuutta, totesi oikeusasioita vastaava komissaari Didier Reynders lehdistötilaisuudessa Brysselissä tiistaina 2.3.2021. Suomesta 98 ilmoitusta vaarallisista tuotteista – eniten ne liittyivät leluihin Suomessa tehtiin Safety Gate -järjestelmään 98 ilmoitusta ja ne johtivat 180 jatkotoimenpiteeseen. 42 prosenttia ilmoituksista koski leluja. Seuraaviksi yleisimpiä tuoteryhmiä, joista vaarallisia tuotteita Suomessa löytyi, olivat sähkölaitteet ja -varusteet (19 %) ja vaatteet, tekstiilit ja muotituotteet (12 %). Tyypillisimpiä riskejä, joita nämä vaaralliseksi todetut tuotteet aiheuttivat, olivat kemialliset vaarat (27 %), sähköiskun vaarat (23 %) ja loukkaantumisvaarat (19 %). EU-maissa kolme yleisintä tuoteryhmää, joista tehtiin ilmoituksia, olivat lelut (27 %), moottoriajoneuvot (21 %) ja sähkölaitteet ja -varusteet (10 %). Lehdistökontaktit: Christian Wigand, puh. +32 2 296 22 53 Katarzyna Kolanko, puh. 32 2 296 34 44 Jördis Ferroli, puh. +32 2 299 2729 Lisätietoja Suomessa: Mailand Communications, Alpo Räinä, puh 040 5670 212, alpo.raina@mailand.fi

