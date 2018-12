EU@Oodi ja Helsingin keskustakirjasto Oodi avautuvat yleisölle 5.12.2018

EU@Oodi ja Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi avaavat ovensa yleisölle 5.12.2018 kello 8. Avajaisjuhlat jatkuvat itsenäisyyspäivänä 6.12. Euroopan parlamentti ja komissio toivottavat kansalaiset tervetulleiksi perehtymään EU-asioihin Oodissa.

Avajaispäivänä 5.12. kello 16 tasavallan presidentti Niinistö puhuu avajaisseremoniassa. Kello 16.30-17 EU@Oodilla ovat tavattavissa Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala, pääjohtaja Leena Linnus ja johtaja Stephen Clark sekä Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja strategisen viestinnän johtaja Mikel Landabaso.

EU@Oodi

Kirjaston ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva EU@Oodi tarjoaa kansalaisille ajankohtaista tietoa Euroopan unionista. Näyttelytila on osa EU-pääkaupunkeihin avautuvien Europa Experience -tilojen sarjaa, joiden tavoite on tuoda Eurooppa ja EU sinne missä kansalaiset ovat. Vierailijoille tarjotaan tietoa Euroopan unionista tavoitteena lisätä yleistä Eurooppa-kiinnostusta ja kannustaa kansalaisia osallistumaan EU-asioihin. EU@Oodi on vuorovaikutteinen monimediatila, josta löytyy muun muassa komissaarien ja parlamentin jäsenten tietotaulut sekä ”EU reaaliajassa” -seinä.

Vuonna 2011 Euroopan parlamentti avasi suositun Parlamentarium-vierailukeskuksen Brysseliin. Parlamentariumissa on vieraillut jo yli kaksi miljoonaa ihmistä. EU-pääkaupunkien Europa Experience -näyttelytilat tavoittelevat helposti lähestyttävää tapaa kansalaisille oppia lisää unionista. Tähän mennessä näyttelytilat on avattu Berliiniin ja Ljubljanaan.

Keskustakirjasto Oodi

Helsingin keskustakirjasto Oodi on uuden ajan kirjasto, kaikille avoin lukemisen talo ja monipuolinen kaupunkikulttuurin keidas. Oodin palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa – rakennus valmistuu, Oodi ei koskaan. Jatkuva kehittäminen on Oodin tärkein ominaisuus. Oodissa on uusinta teknologiaa vapaasti kaikkien käytettävissä.

Oodi on kaupunkilaisten oma kirjasto, yhteinen kohtaamisten, oppimisen, elämysten ja rentoutumisen tila. Oodi on suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Jokaisella Oodin kerroksella on oma luonteensa ja siellä on tilaa kaikille. Oodi tukee aktiivista kansalaistoimintaa ja tarjoaa asiakkaille paikan kehittää omaa osaamistaan.

