Eurajoen Alko muuttaa saman liikekiinteistön sisällä

Eurajoen Alko muuttaa uuteen liiketilaan saman kiinteistön sisällä. Nykyinen myymälä on auki tiistaihin 1. elokuuta klo 18 saakka, ja uusi myymälä avataan torstaina 3. elokuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat mm. Rauman Alkon myymälät osoitteissa Karjalankatu 5 ja Äyhönjärventie 1. Myymälöiden sijainnit ja aukioloajat löytyvät Alkon verkkosivuilta.

”Asiakkaamme pääsevät ostoksille Alkon uuden konseptin myymälään, jossa asiointi on entistä sujuvampaa ja viihtyisämpää. Muutto on vain muutamia metrejä samassa kiinteistössä, ja tuttu henkilökunta palvelee asiakkaitamme jatkossakin. Tärkeää on myös, että henkilökuntamme saa uudet, toimivat ja viihtyisät puitteet työskennellä”, kertoo palvelujohtaja Juha Laanti.

Uudistuvan myymälän valikoimassa näkyy erityisesti paikallisuus

Eurajoen myymälän palvelupäällikkö Ville Immala kertoo, että myymälän valikoimaa suunnitellaan paikallisuus, asiakastoiveet ja sesongit edellä.

”Vaikka uuden myymälän tila ja sitä myötä valikoima ovatkin hieman nykyistä pienemmät, kuuntelemme tarkasti asiakastoiveita ja muokkaamme valikoimaa niiden mukaisesti. Mukana on vahvasti myös paikallisia suosikkeja ja lisäväriä tuomassa sesonkien mukaisia kausituotteita. Valikoimatoiveita voi jättää suoraan meille myymälässä tai näppärästi osoitteessa Alkotoive.fi.”

Ville Immala muistuttaa myös Alkon verkkokaupasta.

”Koko Alkon valikoima on tilattavissa myymälään verkkokaupastamme. Autamme mielellämme myös myymälässä verkkokauppatilauksen teossa.”

Kesäasiakkaiden ostoskoreissa korostuvat raikkaus ja keveys

Kesällä nautitaan helposti valmistettavia spritzer-cocktaileja, raikkaita roseeviinejä sekä oluita, joista löytyy paljon vaihtoehtoja herkullisten grilliruokien pariksi.

”Meillä kesän valikoimaa suunnitellaan palvelemaan paikallisten lisäksi myös kesäasukkaita ja matkailijoita. Yllätyksellisyys ja helppous kulkevat käsi kädessä kesän drinkeissä. Spritzerit on helppo valmistaa ja erilaisia kesäisiä reseptivaihtoehtoja löytyy jokaiseen makuun myös alkoholittomina. Roseeviinit ja roseekuohuviinit ovat kesäkauden viinisuosikkeja, ja niistä löytyy valinnanvaraa kaikissa makeusasteissa”, vinkkaa palvelupäällikkö Ville Immala.

Suomi grillaa kesällä, ja grilliherkut ansaitsevat seurakseen sopivat juomat.

”Kun grilli ladotaan täyteen amerikkalaistyylisiä makuja, on olut juomaruokana paikallaan. Rapsakasti humaloidut ja yhä suositummat IPA-oluet raikastavat rasvaisia grilliherkkuja. Sitruksiset ja raikkaat vehnäoluet sekä perinteinen kevyt lager tai pils on varma valinta grillatuille kasvisherkuille. Myös alkoholittomat oluet ovat suosittuja.”

Lisätiedot

Palvelujohtaja Juha Laanti, 040 730 4908, juha.laanti@alko.fi

Alkon mediapuhelin, 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi