Eurajoen bakteeripitoisuudet edelleen koholla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Turvallista ja aktiivista koulumatkaa (Pohjois-Karjala) 9.8.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Keski-Karjalan kouluissa on kuluneen vuoden aikana kiinnitetty huomiota koulujen saattoliikenteeseen. Koulumatkakyselyn mukaan noin 15 % oppilaista kulkee kouluun vanhemman tai muun aikuisen autokyydillä. Autokyyteihin liittyviä saattoliikennepaikkoja on kehitetty turvallisemmaksi ja toimivammiksi pienin muutostöin tai kokonaan siirtämällä saattoliikenteen paikkaa. Samalla on kehitetty toimintatapoja ja materiaaleja, joilla oppilaille ja heidän vanhemmilleen voidaan viestiä kävelyn ja pyöräilyn hyödyistä.