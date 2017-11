Euro Smaller Companies – vuosikymmen rahastojen kärjessä

Standard Life Investmentsin European Smaller Companies -rahasto täytti hiljattain kymmenen vuotta. Olemassaolonsa aikana rahaston vuotuinen tuotto* on ollut vaikuttavat 12,92 %. Rahasto on kuulunut vuosikymmenensä ajan pieniin yhtiöihin (smaller cap) sijoittavien rahastojen** parhaaseen kymmeneen prosenttiin, ja se on tuottanut sijoittajille sen perustamisesta*** lähtien lähes 200 %. Rahasto on Luxemburgiin rekistereröity SICAV-rahasto. Rahaston salkunhoitajana toimii Andrew Paisley.

Andrew Paisley sanoo:

“Standard Life Investments on käyttänyt pieniin yhtiöihin sijoittamisen prosessiaan jo yli 20 vuotta. Sijoitusprosessia on testattu useiden taloussuhdanteiden aikana. Prosessin johdonmukainen soveltaminen on johtanut markkinoita parempaan, vahvaan ja vakaaseen tuottoon viimeisen vuosikymmenen aikana.

European Smaller Companies -rahasto perustettiin vuonna 2007 vastaamaan eurooppalaisten sijoittajien kysyntään ja antamaan heille keino sijoittaa omaisuusluokan kasvupotentiaaliin. Euroopan talousongelmien takia monet sijoittajat eivät ole huomanneet alueen sijoitusmahdollisuuksia erityisesti pienissä yhtiöissä. Etsimme laatuyhtiöitä, joilla on vakaa, ei-spekulatiivinen, ja ajan mittaan toimivuutensa osoittanut kasvutarina. Sijoitusuniversumiimme kuuluu Euroopassa yli 1000 yhtiöitä, joista voimme valita sijoituskohteemme. Tiukan arviointiprosessin jälkeen keskitymme näistä 40 –50 korkealaatuiseen yhtiöön, joilla on hyvät kasvuominaisuudet.

Analyysimme paljastaa, että pienten yhtiöiden volatilitteetti voi olla lyhyellä aikavälillä muita korkeampi. Riskikorjatulla tuotolla laskettuna sijoittajat saavat kuitenkin riittävän korvauksen korkeasta volatiliteetista. Lisäksi etsimällä korkealaatuisia, alhaisen riskin yhtiöitä sijoitusprosessimme on osoittanut kykynsä saada aikaan vertailuryhmää parempaa riskikorjattua tuottoa.”

Andrew Paisley on hoitanut European Smaller Companies -rahastoa yli kolme vuotta. Hänen tukenaan on small cap -veteraani Harry Nimmon johtama seitsemän hengen tiimi. Rahaston tavoitteena on tuottaa pitkällä aikavälllä kasvua sijoittamalla pääasiassa pieniin Euroopassa pörssinoteerattuihin yhtiöihin riippumatta taloustilanteesta. Rahasto on tuottanut 18,93 % vuotuista tuottoa viimeisen kolmen vuoden aikana, ja sen informaatiosuhde on 0,97. Rahastotiimi on saavuttanut tuoton käyttämällä yhtiötasolta ylöspäin lähtevää fundamenttianalyysia. Se on sijoittanut esimerkiksi saksalaiseen haarukkatrukkiyhtiöön ja ranskalaiseen hoitokotiyhtiöön.

Alkuperäinen tiedote kokonaisuudessaan alla.

* 12,92 % vuosituotto (brutto) syyskuun 2017 lopussa. Lähde: Standard Life Investments

** Morningstar EAA Europe Small Cap -sektorin 1. prosenttipiste vertaisryhmässä

** * 199 %:n tuotto syyskuusta 2007 alkaen. Lähde: Lipper

† Tilanne syyskuun lopussa 2017 (Gross), lähde: Standard Life Investments.

A DECADE AT THE TOP FOR EURO SMALLER COMPANIES

The European Smaller Companies Fund recently marked its ten-year anniversary. Since launch, the fund has delivered an impressive 12.92% annualised return*. The Fund is sitting comfortably in pole position over the decade at first decile in the peer group** and has returned almost 200% to investors since inception***. This Fund is a Standard Life Investments’ Luxembourg SICAV run by Fund Manager Andrew Paisley.

Andrew Paisley commented;

“The smaller companies investment process we have at Standard Life Investments has been in place for over 20 years. Our investment process has been tried and tested through several economic cycles. The consistent application of this process has resulted in strong and consistent outperformance over the last decade.

“Due to investor demand, The European Smaller Companies Fund was launched in 2007 to provide access to the growth potential in the asset class for investors in the region. Europe’s economic woes have been well-documented in recent years and many investors have overlooked the region as an investment opportunity, particularly for smaller companies. We look through the economic noise and target quality companies that have a solid, non-speculative growth story that has delivered over time. Europe wide – our investment universe has more than 1,000 companies to choose from. We then use our rigorous selection process to focus on between 40 to 50 high quality companies with good growth and momentum characteristics.

“Our in house research reveals that small caps can be more volatile over the short term. However, on a risk-adjusted return basis, investors are more than adequately compensated for that additional volatility. Furthermore, through seeking to invest in high quality, lower risk companies, our investment process has demonstrated an ability to generate an additional uplift to risk-adjusted returns beyond the benchmark”.

The European Smaller Companies Fund has been managed by Andrew Paisley for over three years, supported by the seven-strong small cap team under the leadership of small cap veteran Harry Nimmo. The Fund aims to provide long term growth by investing predominantly in smaller companies listed on European Stock markets including the UK, irrespective of the economic backdrop. The Fund has delivered an annualised return of 18.93%† over the last three years with an information ratio of 0.97. The team has achieved this return by focusing on bottom up, fundamental research – investing in companies as diverse as a German fork lift truck manufacturer to a French listed operator of nursing homes.

The process has paid off over the decade and the Fund has shown consistency of risk-adjusted return over this time, with an information ratio of 0.92, providing strong and consistent outperformance for investors.

* 12.92% annualised return (Gross) to end September 2017, Source, Standard Life Investments

** Morningstar EAA Europe Small Cap sector 1st percentile in peer group (1st ranked),

** *Returning 199% since September 2007, source - Lipper

† As at end of September 2017 (Gross), Source, Standard Life Investments.