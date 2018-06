Euroboard Oy osaksi Oy Woodim Finland Ltd:tä

Jaa

Suomen johtava jalopuiden ja massiivipuulevyjen maahantuoja ja tukkukauppa Oy Woodim Finland Ltd on ostanut 4.6.2018 Euroboard Oy:n koko osakekannan. Euroboard Oy on merkittävä kuitupohjaisten levytuotteiden maahantuoja ja tukkukauppa.

Oy Woodim Finland Ltd on Pekka Tarvajärven vuonna 1995 perustama yritys, jonka tuotevalikoima kattaa kaikki tärkeimmät jalopuulajit. Yritys toimittaa entistä enemmän myös jatkojalostettuja tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakaskuntana ovat puusepänteollisuus, laivan- ja veneenrakennusteollisuus, keittiökalustevalmistajat sekä jälleenmyyjät. Merkittävinä kohteina ovat mm. julkisten tilojen jalopuuratkaisut. Uutena tuoteryhmänä ovat myös panimo- ja alkoholiteollisuuden tarvitsemat tammitynnyrit. Yrityksen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja toimipaikkana Lahti. Euroboard Oy on Mikko Tarvajärven vuonna 1995 perustama kuitupohjaisten levyjen maahantuoja ja tukkukauppa. Asiakaskuntana on rakennustuoteteollisuus, mm. oviteollisuus ja keittiökalustevalmistajat. Yrityksen liikevaihto on noin 1,5 miljoonaa euroa ja toimipaikkana Lahti. Yrityskaupan myötä Oy Woodim Finland Ltd ja Euroboard Oy tarjoavat asiakaskunnalleen entistä laajemman tuotevalikoiman keskitetysti yhdestä toimipisteestä. Euroboard Oy jatkaa toimintaansa Oy Woodim Ltd:n tytäryrityksenä. Yhtiöiden hallinto, myynti ja logistiikka yhdistetään tämän vuoden aikana.

Avainsanat EuroboardjalopuuLahtilaivanrakennuslevytuotemaahantuojamassiivipuupuusepänteollisuusrakennustukkukauppaveneenrakennusWoodim

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa