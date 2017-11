Eurocard, SAS Eurobonus Mastercard ja Finnair Plus tarjoavat mahdollisuuden Fitbit Pay -lähimaksun käyttöön Suomessa

Fitbit Ionic -älykellolla voit maksaa ostoksesi vaivattomasti. Voit jättää lompakkosi ja älypuhelimesi kotiin.

Helsinki 28.11.2017 – Eurocard tarjoaa tästä päivästä lähtien asiakkailleen mahdollisuuden Fitbit Pay -lähimaksun käyttöön Suomessa. Fitbit Pay -lähimaksu on käytettävissä terveys- ja kuntoilukello Fitbit Ionicissa, joka on johtavan puettavan teknologian toimittajan, Fitbitin (NYSE: FIT) uutuustuote. Eurocard-asiakkaat voivat lisätä Mastercard-luottokortin Fitbit Ionic -laitteeseensa, mikä mahdollistaa lähimaksun ranteessa olevalla älykellolla. Fitbit Pay tekee maksamisesta miellyttävää ja helppoa. Sen käyttäjä ei tarvitse mukaansa lompakkoa tai älypuhelinta. Fitbit Pay -lähimaksua voi käyttää tuhansissa liikkeissä, joissa on mahdollisuus lähimaksuun.

”On hienoa olla mukana palvelussa, joka edistää kansanterveyttä ja samalla myös helpottaa maksamista. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten tieto ja uudet teknologiat tekevät arjestamme yksinkertaisemman”, sanoo Catharina Hoffsten, Eurocardin mobiilimaksujen asiantuntija.

”Maailmanlaajuinen yhteistyömme pankkitoimijoiden kanssa auttaa meitä tavoittamaan suuren joukon asiakkaitamme sekä palvelemaan heitä ja uusia asiakkaitamme yhä paremmin. Fitbit Pay on esimerkki mahdollisuudesta, joka tukee meitä tavoitteessamme. Haluamme auttaa ihmisiä eri puolilla maailmaa elämään terveellisemmin. Fitbit Pay on uusi ja kiinnostava fitness- ja kuntoilukellon ominaisuus, joka tekee ostosten maksamisesta helppoa vaikka kesken lenkin ilman lompakkoa tai älypuhelinta”, kertoo Fitbitin senior vice president Des Power.

Fitbit Pay on helppo asentaa Fitbit Ionic -älykelloon. Fitbit-mobiilisovellus opastaa lisäämään credit- tai debit-kortin Fitbit Wallet -valikkoon vaihe kerrallaan. Lisääminen onnistuu niin Android-, iOS- kuin Windows-pohjaisilla laitteilla. Lähimaksulla maksaminen liikkeissä, joissa siihen on mahdollisuus, on helppoa. Paina ja pidä alhaalla Fitbit Ionic -kellon vasemmanpuolista painiketta, kunnes credit- tai debit-kortti näkyy näytöllä. Maksa siirtämällä näyttö maksupäätettä vasten ja odota kunnes maksun vahvistus tulee näkyviin Ionicin näytölle.

Fitbit Pay -maksut ovat turvallisia. Niissä käytetään alalla yleisesti hyväksyttyä tunnistusteknologiaa. Käyttäjän maksukortin tiedot eivät tule julki tai ole liikkeiden tai Fitbitin käytettävissä. Lisäksi Fitbit Ionicin turvakoodi, joka asetetaan laitteen käyttöönottovaiheessa, tuo lisäturvallisuutta myös lähimaksuominaisuuden käyttöön.

Fitbit Ionic -älykello on saatavilla Fitbit.com/fi. Suomessa Fitbit Ionicia myyvät seuraavat jälleenmyyjät: Gigantti, Power, XXL ja Verkkokauppa.

Lisätietoa Fitbit payistä saat osoitteesta fitbit.com/fitbit-pay