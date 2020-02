EUROFRAME: Talouskasvu hidastuu ja epävarmuus jatkuu niin euroalueella kuin maailmallakin

Euroalueen talouskasvu jatkuu hitaana ja on tänä vuonna 1,1 prosenttia, arvioivat Euroopan johtavat taloustutkimuslaitokset tänään julkaistussa yhteisessä EUROFRAME-ennusteessaan. Heikoimmat kasvuodotukset ovat entisessä Euroopan talousveturissa Saksassa, jonka autoteollisuutta maailmankaupan hidastuminen murjoi. Suomen viime vuoden bkt-kasvuluvut sen sijaan lähes yllättivät ennustelaitokset. Koronaviruksen leviäminen Kiinassa ja sen rajojen ulkopuolelle on synnyttänyt talouteen uutta epävarmuutta, joka voi vaarantaa taloudellisten indikaattorien viimeaikaisen vakautumisen.

Maailmantalous hidastui viime vuonna ja kansainvälinen kauppa lähes jumittui paikoilleen, mikä aiheutti Euroopan teollisuudelle raskaat seuraukset, toteavat eurooppalaiset taloustutkimuslaitokset tänään julkaistussa EUROFRAME-ennusteessaan. Sen mukaan euroalueen teollisuustuotanto on supistunut vuoden 2018 alusta jo 3,5 prosenttia - joskin seuraukset eri maissa ovat vaihdelleet merkittävästi. Suurin häviäjä on entinen Euroopan talousveturi Saksa, jonka autoteollisuuteen maailmantalouden vaikutukset iskivät ilman vaimennusta. Saksan teollisuustuotanto on pudonnut peräti 7,3 prosenttia tammikuusta 2018. Samaan aikaan esimerkiksi Puolan teollisuustuotanto kasvoi liki 9 prosenttia.

- Suomen teollinen tuotanto on pysynyt yllättävänkin rotevana ihan viime aikoihin asti. Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta. Kannattaa kuitenkin huomata, että suhteellisen vahva kasvu osoittaa jo selviä merkkejä hiipumisesta, varoittaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus. Lehmus on yksi EUROFRAME-ennusteen laatijoista.

Yhdysvaltojen ja Kiinan alkuvuodesta allekirjoittama kauppasopimus on vähentänyt maailmantalouden epävarmuutta, mutta se ei ole kokonaan poistanut sitä, huomauttavat ennustelaitokset. Sopimuksessa ei käsitelty tärkeimpiä kysymyksiä, eikä siihen sisälly oletusta, että Yhdysvallat ei jatkaisi tullien ja tariffien käyttämistä kahdenvälisten kauppakiistojen välineenä, EUROFRAME-ennusteessa todetaan.

Kiinan toteuttamilla radikaaleilla toimenpiteillä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Kiinan tuotantoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä, tuoreessa ennusteessa todetaan. Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet Kiinassa voivat vaikuttaa myös negatiivisesti maailmankauppaan. Vaikutukset näkyisivät erityisesti raaka-aineiden hintojen laskuna ja korjausliikkeenä osakemarkkinoilla maailmanlaajuisesti.

Euroalueen bkt hidastui jo viime vuonna 1,1 prosenttiin vuodentakaisesta 1,9 prosentista. Nyt tutkimuslaitokset odottavat euroalueen talouskasvun pysyvän matalissa lukemissa, mutta kiihtyvän vähitellen seuraavan kahden vuoden aikana: 1,1 prosenttia tänä vuonna ja 1,3 prosenttia vuonna 2021. Euroalueen työttömyyslukujen odotetaan samalla heikentyvän 7,3 prosenttiin tänä vuonna ja 7,2 prosenttiin vuonna 2021.

Etla on yksi kymmenestä EUROFRAME-ennustetta laativista eurooppalaisista taloustutkimuslaitoksista. Yhteisen ennusteen laadintaan osallistuu arvostettuja tutkimuslaitoksia ympäri Eurooppaa, muun muassa DIW Berlin ja IfW-Kiel Saksasta, National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Britanniasta ja Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) Hollannista.

Tänään julkaistu EUROFRAME-raportti löytyy kokonaisuudessaan: https://www.euroframe.org/news/euroframe-report-winter-2019-2020.html

Etla julkistaa tuoreen, Suomea koskevan talousennusteensa tiistaina 17.3.2020.