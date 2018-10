Eurojackpotatessa kimppa on kannattanut: porukkapelivoitot lähestyvät 300:aa miljoonaa

Jaa

Suomen Eurojackpot-voitoista yli neljännes on osunut porukoille. Kaikkiaan 14 täysosumasta yli kolmannes eli viisi on tullut porukkapeleihin, ja viidestä suurimmasta hirviöpotista kolme on mennyt jakoon kimpoille. Eurojackpottaamista voi siis hyvällä syyllä sanoa joukkuepeliksi, jossa Suomi on pärjännyt. Yksi tämänvuotisista onnistujista on runsaat 100 000 euroa voittanut nuori nainen, jonka voitto sai astelemaan asuntokaupoille.

Porukkavoittajan voittokahveilla oli kesäinen kattaus.

Suomeen tulleiden voittojen määrä on ennen perjantain arvontaa runsaat 670 miljoonaa euroa. Siitä noin 270 miljoonaa on osunut porukoille. - Myyntipaikoissa eli kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla on pelattu porukkavoitoista 210 miljoonaa euroa. Loput noin 60 miljoonaa euroa ovat tulleet nettiporukoilla, kertoo liiketoimintapäällikkö Ville Venojärvi Veikkauksen viikoittaisista onnenpeleistä. Suomessa porukkapelaajat ovat yleisestikin ottaen olleet hyvin onnekkaita. - Porukoiden voitokkuus selittyys hyvän onnen lisäksi myös sillä, että niitä pelataan enemmän kuin Veikkauksen valmisporukoita selventää Venojärvi. Eurojackpotissa pelataan enemmän porukoita kuin Lotossa; isoissa poteissa riittää enemmän jaettavaa. Myös potin koon kasvu lisää porukkapelaamisen osuutta lähes kaksinkertaiseksi. Alemmilla pottitasoilla porukkapelaaminen lähtee noin 15 prosentista ja potin kasvaessa se nousee yli 25 prosentin. Porukkapelaamisen suosio ei siis tue stereotypiaa suomalaisista yksinäisinä jurnuttavina puurtajina, vaan pikemminkin yhteisöllisinä onnenjakajina. Tilastot osoittavat yhden hengen talouksien määrän lisääntyvän, ja yksinäisyys on tunnistettu modernin ajan ongelma. - Porukkapelaamisen suosio kertoo toisenlaisesta todellisuudesta eli rahapelaamiseen kuuluvasta yhteisöllisyydestä ja yhteisistä unelmista. Fyysinen läheisyys ei enää ole edellytys porukoiden kokoamiselle, sillä oman, tuttujen kesken jaettavan porukan on voinut tehdä netissä jo vuodesta 2016, ja porukan tekemiseen on myyntipaikoissa monta eri tapaa erilaisiin tarpeisiin. Kyllä me olemme Eurojackpotissa ihan selvästi joukkuepelaajia, kertoo liiketoiminnan suunnittelupäällikkö Marko Aaltonen. Espoolaisnainen osti elämänsä toisen rahapelin - seuraavaksi matka kävi jo asuntokaupoille Espoolaisnainen on yksi monista jättipottivoittojen varjoon jäävistä onnen suosikeista. Hänelle kävi viime kesänä satumainen aloittelijan tuuri Eurojakcpotissa, kun hän pelasi vasta toista kertaa elämässään rahapeliä ostettuaan porukkaosuuden kaupasta. Seuraavaksi nainen saikin marssia asuntokaupoille, mutta sitä ennen voittotosite koki kummia. Se kun ehti lojua auton lattialla ja sitten lepattaa ilmalämpöpumpun puhaltamassa tuulenvireessä. - Olen pelannut rahapelejä vain kaksi kertaa koko elämässäni. Aikoinaan ostin Loton porukkaosuuden, mutta sillä ei tullut voittoa. Nyt toisella kerralla osui sitten Eurojackpotissa. Kimppapelin osuus maksoi reilut kolme euroa ja se oli myynnissä olleista osuuksista se viimeinen, nainen tunnelmoi Veikkauksen voittokahveilla graavilohella päällystetyn ruisleivän ääressä.



Voitto tuli toisen voittoluokan 5+1-osumalla. Kun voitto-osuus jaettiin viiteen, kukin toisilleen tuntemattomista voittajista sai runsaat 116 000 euroa. - Valtaosa voitosta menee asuntokaupoilla. Hienoa, ettei tarvitse ottaa niin paljon lainaa. Ja osalla rahasta ajattelin hankkia design-kalusteita. Ne taitavat olla paheeni, myöntää voittaja.



Voittaja ei käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten voittokuponki oli pidettävä visusti tallessa lunastukseen saakka. - Siellä se pyöri auton lattialla muiden tavaroiden joukossa, kun en tiennyt voitosta mitään. Lähipiirin kanssa sitä tositetta sitten tarkisteltiin. Laitoin sen sitten lopulta talteen kirjan väliin, kun se oli sitä ennen lepattanut ilmalämpöpumpun puhallusviimassa. Taloudessa on kirjoista kiinnostunut koira, joten piilotin vielä kirjan vaatehuoneeseen.



Aiemminkin voittajien tiedetään piilottaneen voittotositteita kirjojen väliin. Valinnat ovat kohdistuneet lähinnä sellaisiin kirjoihin, joita edes varas ei vie. Muun muassa RUK:n vuosikirjaa on käytetty. Espoolaisvoittaja valitsi matkaoppaan puhtaan käytännöllisistä syistä. Se oli sopivan ohut.



- Nyt helpotti, kun voitto on lunastettu. Veikkaus-kortti pitää kyllä hankkia, jos tulee vielä jotain pelejä tehtyä, voittaja kertoo nauraen. Täysosumista viisi mennyt porukoille Viisi kaikkiaan 14:stä Suomen täysosumasta on mennyt jakoon porukoille. Loimaan 90 miljoonaa oli jaettu myyntipaikassa viiteen osaan, mutta porukassa oli neljä jäsentä. Näin kukin sai 22,5 miljoonaa euroa. Vieläkin isomman osuuden kuittasivat kolme Tampereella pelatun porukan osakasta; noin 87 miljoonasta eurosta riitti kaikille noin 29 miljoonaa euroa. Loimaan porukan ohella eniten kohinaa aiheutti Akaan 57,3 miljoonan euron osuma kymmenen hengen porukalle 2014, sillä porukassa oli saman työpaikan työntekijöitä. Yksi voittajista kertoi elämästään kolme vuotta voiton jälkeen. Vuonna 2015 täysosuma meni netin valmisporukalle, joka oli Veikkauksen pelijärjestelmän tekemä. Joillakin oli siis onni olla oikeaan aikaan ostoksilla veikkaus.fi:ssä. Lähes neljän miljoonan euron voitot menivät Haapavedelle, Kiuruvedelle, Keiteleelle, Lappeenrantaan, Lahteen, Kangasalle, Riihimäelle, Espooseen, Helsinkiin ja Hankoon. Yksi voitoista meni pariskunnalle, joka kertoi uudesta elämästä Iltalehdessä. Vuonna 2014 Suomeen tuli tähän saakka pienin porukkatäysosuma Eurojackpotista. Sen jakoivat kymmenen Jämsän R-kioskista osuuden ostaneet kymmenen onnellista. Pienuus on tässä monikansallisessa pelissä suhteellista, sillä kaikista tuli toki 1,8 miljoonalla eurollaan miljonäärejä. Yksi heistä, ”Onnenpekka”, arpoi Veikkauksen voittajakahvilla vanhalla lottokoneella onnenrivin. Porukkavoitot ovat hyvin edustettuina Suomen Eurojackpot-täysosumissa

90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka

87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka

61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014

57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka

46,5 M € Tampere, kierros 27/2017

46,2 M € Turku, kierros 30/2015

41,6 M € Savonlinna, kierros 42/2017

38,9 M € Suomi, kierros 36/2015, 10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea

29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013

23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015

21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013

19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016

17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka

10 M€ Espoo kierros 19/2016

Avainsanat Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat Porukkavoittajan voittokahveilla oli kesäinen kattaus. Lataa Vasemmalla porukkatosite, oikealla porukkakopio. Lataa