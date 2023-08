Eurojackpotin 117 miljoonan euron jättipotti Saksaan - Suomeen neljä 77 000 euron voittoa

Eurojackpotin kierroksen 31/2023 perjantaiarvonnan oikea rivi on 3, 17, 19, 32 ja 38. Tähtinumerot 6 ja 7.



Illan ainoa täysosuma löytyi Saksasta ja onnekas voittaja sai sillä 117,2 miljoonan euron jättipotin. Kyseessä on pelin historian neljänneksi suurin voitto.



Perjantaina löytyi lisäksi yhdeksän kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 383 576 euroa. Voitoista seitsemän meni Saksaan, yksi Tšekkiin ja yksi Tanskaan.



Suomeen osui neljä kappaletta 5+0 -oikein rivejä, joilla voitti 77 875 euroa. Suomeen tulleet voitot osuivat nettipelaajalle Lohjalle, Kemin Prisman 35 osuuden porukkapeliin, Seinäjoen Joupin S-marketin asiakkaalle ja Joensuun Sokoksen asiakkaalle.



Kaikkiaan 5+0 -voittoja jaettiin perjantai-iltana 25 kappaletta eri puolille Eurooppaa.



Eurojackpotin maksimipotti on 120 miljoonaa euroa. Se on jaettu kolme kertaa pelin historiassa. Maksimipoteista kaksi on osunut Saksaan ja yksi Tanskaan. Suurin Suomeen osunut Eurojackpot-voitto on vuonna 2019 Siilinjärvelle 50 osuuden porukkapeliin tärähtänyt 91,9 miljoonan euron voitto.



Eurojackpotin tiistain arvonnassa pelin potissa on 10 miljoonaa euroa.



Perjantai-Jokerin oikea rivi on 6 3 9 7 9 0 2. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on San Francisco 65. Lomatonneja voitettiin 15 kappaletta.



