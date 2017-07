Eurojackpotin 46 miljoonan euron potti Suomeen

7.7.2017 22:18 | Veikkaus

Eurojackpotin 46,5 miljoonan euron potti päätyi perjantai-illan arvonnassa Suomeen (kierros 27/2017). Voitto on kaikkiaan Suomen kahdestoista Eurojackpotin täysosuma ja tämän vuoden toinen.

Veikkaus tiedottaa voittopaikkakunnan lauantaina noin klo 9.

Eurojackpotin oikea rivi (kierros 27/2017) on 15, 16, 17, 23, 30 sekä tähtinumerot 6 ja 9.

Toisen voittoluokan 5+1-tuloksia on kaksi, ja niillä voittaa noin 800 000 euroa. Voittajat ovat Hollannista ja Virosta. Kolmannen voittoluokan 5+0-tuloksia on seitsemän ja voittosumma runsaat 80 000 euroa. Voitot menivät Saksaan, Tanskaan, Italiaan, Sloveniaan, Unkariin, Ruotsiin ja Suomeen.

Edellisen kerran täysosuma tuli Suomeen 15.4. kierroksella 15/2017, jolloin kolmihenkinen tamperelaisporukka voitti 86 970 702,80 euroa.

Voitto on Suomen kaikkiaan kahdestoista Eurojackpotin täysosuma. Niiden yhteenlaskettu voittosumma on jo yli 450 miljoonaa euroa. Vuosina 2014 ja 2015 Suomeen tuli kolme täysosumaa ja vuonna 2013 kaksi. Viime vuonna täysosumia tuli Suomeen kaksi. Perjantain voitto on tämän vuoden toinen täysosuma Suomeen.

Suomeen tulleet Eurojackpotin täysosumat aikajärjestyksessä:

46,5 M€ kierros 18/2017

87,0 M€ kierros 15/2017 Tampere (3 osuuden porukka)

10,0 M € kierros 19/2016 Espoo

19,4 M € kierros 3/2016 Tammisaari

38,9 M € kierros 36/2015 10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea

46,1 M€ kierros 30/2015 Turku

23,3 M€ kierros 23/2015 Kotka

17,8 M€ kierros 52/2014 Jämsä (10 osuuden porukka)

61,2 M€ kierros 37/2014 Espoo

57,3 M€ kierros 14/2014 Akaa (10 osuuden porukka)

21,3 M€ kierros 39/2013 Teuva

29,5 M€ kierros 04/2013 Seinäjoki

Eurojackpotin suurimmat voitot

1. 90 M€ Saksa, kierros 41/2016

2. 90 M€ Tšekki, kierros 20/2015

3. 87,0 M€ Suomi, Tampere, kierros 18/2017

4. 84,8 M€ Saksa, kierros 30/2016

5. 76,8 M€ Saksa, kierros 12/2016

6. 61,2 M€ Suomi, Espoo, kierros 37/2014

7. 58,7 M€ Saksa, kierros 49/2014

8. 57,3 M€ Suomi, Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka

9. 49,7 M€ Saksa, kierros 53/2015

10. 49,7 M€ Tanska, kierros 8/2015