Eurojackpotin 90 miljoonan euron voitto pelattiin Loimaalla – 3,5 miljoonaa euroa Ouluun

Suomeen tuli perjantai-iltana (kierros 6/2018) neljästoista ja suurin Eurojackpotin päävoitto. 90 miljoonan euron voiton tuonut peli pelattiin Loimaan Prismassa. Täysosuma meni viiden osuuden porukalle.

Viiteen osaan jaettuna voittosumma on 18 miljoonaa euroa kullekin osuuden ostaneelle. Koska Veikkaus-korttia ei käytetty, voittajien tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä.

Toisen voittoluokan 5+1-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta, ja ne toivat 3 520 586,10 euron voiton. Suomen voitto tuli nettipelaajalle Ouluun. Muut samankokoiset voitot menivät Saksaan (5), Kroatiaan ja Norjaan.

Kolmannen voittoluokan 5+0-tuloksia löytyi yhdeksän kappaletta. 167 963,80 euron suomalaisvoitto meni kahden osuuden porukalle, joka oli pelattu Keskuskadun R-kioskissa Hollolassa. Muut 5+0-voitot oli pelattu Saksassa (5), Tanskassa, Slovakiassa ja Unkarissa.

Saksa johtaa, Suomi kakkonen, Tanska kolmantena

Päävoittojen määrässä kärkisijaa pitää yli 80 miljoonan asukkaan Saksa, jonne on osunut yhteensä 25 päävoittoa. Heti Saksan kintereillä seuraa reilun viiden miljoonan asukkaan Suomi 14 päävoitollaan. Lähes kuuden miljoonan asukkaan Tanska tulee kaukana perässä viidellä päävoitollaan.

Yhteensä Eurojackpotista on tullut Suomeen voittoina 888 miljoonaa euroa, ja peli on tehnyt 55 suomalaisesta miljonäärin. Miljoonavoittoihin on voinut päästä myös toisen voittoluokan 5+1-tuloksilla. Suurin toisen voittoluokan voitto on hieman yli neljä miljoonaa euroa ja sen sai haminalainen nettipelaaja vuonna 2016. Tänä vuonna 5+1-voitoilla on päässyt miljonääriksi jo kaksi suomalaista, sillä tämän kierroksen 3,5 miljoonan euron voiton lisäksi viikkoa aikaisemmin Hyvinkään Prismassa pelannut Veikkauksen Etuasiakas voitti 2,9 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin pelaaminen alkoi maaliskuussa 2012. Voittonumerot arvotaan perjantai-iltaisin Suomessa Helsingin Pasilassa arvontakoneilla, jotka ovat nimeltään Venus ja Perle.

Suomeen tulleet Eurojackpotin päävoitot aikajärjestyksessä

90 M€ kierros 6/2018 Loimaa (5 osuuden porukka)

41,6 M € kierros 42/2017 Savonlinna

46,5 M € kierros 27/2017 Tampere

87 M € kierros 15/2017 Tampere (3 osuuden porukka)

10,0 M € kierros 19/2016 Espoo

19,4 M € kierros 3/2016 Tammisaari

38,9 M € kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)

46,1 M€ kierros 30/2015 Turku

23,3 M€ kierros 23/2015 Kotka

17,8 M€ kierros 52/2014 Jämsä (10 osuuden porukka)

61,2 M€ kierros 37/2014 Espoo

57,3 M€ kierros 14/2014 Akaa (10 osuuden porukka)

21,3 M€ kierros 39/2013 Teuva

29,5 M€ kierros 04/2013 Seinäjoki

Eurojackpotin suurimmat voitot

1. 90 M€ Suomi, Loimaa kierros 6/2018

90 M€ Saksa, kierros 41/2016

90 M€ Tšekki, kierros 20/2015

2. 87 M€ Suomi, Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka

3. 84,8 M€ Saksa, kierros 30/2016

4. 76,8 M€ Saksa, kierros 12/2016

5. 61,2 M€ Suomi, Espoo, kierros 37/2014

6. 58,7 M€ Saksa, kierros 49/2014

7. 57,3 M€ Suomi, Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka

8. 50,2 M € Saksa, kierros 21/2017

9. 49,7 M€ Saksa, kierros 53/2015

49,7 M€ Tanska, kierros 8/2015

10. 47,4 M€ Norja, kierros 33/2017