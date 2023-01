Eurojackpotin päävoitto kohoaa 43 miljoonaan euroon – Suomeen suurvoitto

Eurojackpotin tämän perjantain oikea rivi on 14, 28, 31, 47 ja 50. Tähtinumerot ovat 7 ja 12.

Kierroksen suurimmat voitot tulivat 5+1-tuloksilla, joita arvonnassa löytyi kaksi kappaletta. Ruotsiin ja Unkariin osuneet voitot toivat kummallekin onnekkaalle voittajalle 878 345 euroa. Näiden lisäksi löytyi seitsemän kappaletta 5+0-tuloksia, joiden kunkin voitto-osuus oli 141 527,30 euroa. Voittoja osui Unkariin, Suomeen, kolme kappaletta Saksaan ja kaksi kappaletta Norjaan.

Suomeen osunut voitto meni vantaalaiselle nettipelaajalle. Tuore suurvoittaja saa 5+0-tuloksen tuoman voiton nettipelaajana suoraan pankkitililleen.

Ensi tiistaina Eurojackpotissa on tarjolla noin 43 miljoonan euron potti.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 7 6 4 0 7 4 6. Jokerista löytyi yksi kuusi oikein -tulos, jolla voittaja saa 20 000 euroa.



Perjantain Lomatonnin voittorivi on Tallinna 38. Tonnin voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.



