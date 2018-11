Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi on 18, 22, 35, 36 ja 41. Tähtinumeroiksi arvottiin 3 ja 4.



Perjantain Eurojackpotissa löytyi kaikkiaan kolme 5+1 -tulosta, joista kaksi oli pelattu Suomessa ja yksi Saksassa. Helsingissä Munkkivuoren R-kioskilla pelinsä tehnyt voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa 609 435,60 euron voiton suoraan pankkitililleen. Suomen toinen 5+1 -tulos meni Kuopion K-Citymarket Kolmisopen asiakkaalle, joka ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia, joten hänen on lunastettava 609 435,60 euron voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä.



Perjantain Eurojackpotissa löytyi yksi 5+0 -tulos, joka meni nettipelaajalle Siilinjärveltä. Hän voitti 609 435,60 euroa.



Ensi viikolla Eurojackpotin potissa on 32 miljoonaa euroa.



Perjantai-Jokerin oikea rivi on 1 5 3 5 5 9 3. Perjantain Jokerissa löytyi kolme kuusi oikein -tulosta, joilla voittaa 20 000 euroa. Jokerivoittajat ovat nettipelaaja Vimpelistä sekä Ylitornion Mediatuulen ja Viljakkalan Grillikahvila Kultasannan asiakkaat.

Lomatonnin oikeaksi kaupungiksi arvottiin Oslo ja numeroksi 97. Lomatonneja meni jakoon 14 kappaletta.



Katso kaikki tulokset ja arvonta