Eurojackpotin potti nousee 43 miljoonaan euroon

Eurojackpotista ei löytynyt tällä viikolla (kierros 52/2017) yhtään päävoittoa. Saksasta löytyi yksi 5+1 –tulos, jolla voittaa 1 664 701 euroa. 5+0 –tuloksia löytyi yksi Tanskasta ja yksi Saksasta. Sillä voittaa 293 770 euroa.

Paras Suomesta löytynyt tulos oli 4+2 oikein, joita löytyi kaksi kappaletta. Voittaja kuittaa voitostaan 4 554 euroa.

Eurojackpotin päänumerot (kierros 52/2017) ovat 16, 30, 33, 40 ja 43. Tähtinumerot ovat 2 ja 4.

Ensi viikolla Eurojackpotin täysosumille on tarjolla noin 43 miljoonaa euroa (kierros 1/2018).

Perjantai-Jokerin voittorivi on 3 5 9 9 7 3 7. Tällä kierroksella ei löytynyt yhtään täysosumaa eikä 6 oikein tulosta. Paras tulos oli 5 oikein, joita löytyi yhteensä 38 kappaletta. Sillä voittaa 500 euroa tai tuplattuna 1 000 euroa.

Perjantai-Lomatonnin voittorivi on Oslo 35. Tuhannen euron päävoittoja voitti kahdeksan pelaajaa.

Suomeen on tänä vuonna tullut kolme Eurojackpotin täysosumaa. Niistä kaksi (87 ja 46,5 miljoonaa euroa) on osunut Tampereelle ja yksi (46,1 miljoonaa euroa) Savonlinnaan. Niiden yhteissumma on lähes 180 miljoonaa euroa.