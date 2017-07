Eurojackpotin täysosumalla 46,5 miljoonaa euroa Tampereelle

8.7.2017 08:59 | Veikkaus

Tampereesta näyttää tulleen onnetarten suosikki. Tämän vuoden toinenkin Eurojackpotista Suomeen tullut täysosuma meni Tampereelle. Perjantain arvonnassa (kierros 27/2017) löytyi yksi ainut 5+2-tulos, ja sen tuoman 46,5 miljoonan euron voiton saa tamperelainen nettipelaaja.

Tarkka voittosumma on 46 505 018,60 euroa. Se maksetaan voittajalle kolmen viikon karenssiajan kuluttua. Voittaja saa summan automaattisesti tililleen.

Myös Suomen edellinen täysosuma meni Tampereelle, kun Lielahden K-citymarketissa pelattu 5+2-tulos meni kolmen hengen porukalle huhtikuun puolivälissä kierroksella 15/2017. Sen jälkeen on ennen eilisiltaista jättipottia tullut yksi täysosuma. 50,2 miljoonan euron potti meni 26.5. Saksaan (kierros 21/2017).

Toisen voittoluokan 5+1-tuloksia on kierroksella 27/2017 kaksi, ja niillä voittaa noin 800 000 euroa. Voittajat ovat Hollannista ja Virosta.

Kolmannen voittoluokan 5+0-tuloksia on seitsemän. Voitot menivät Saksaan, Tanskaan, Italiaan, Sloveniaan, Unkariin, Ruotsiin ja Suomeen. Suomen voitto meni nettipelaajalle Kontiolahdelle. Tarkka voittosumma on 80 808,60 euroa.

Yli 100 000 euron voittoja jo yli 160

Eilinen 46,5 miljoonan euron voitto on Suomen tähänastisista 12 voitosta neljänneksi suurin.

Eurojackpot on tehnyt historiansa aikana 46 suomalaismiljonääriä, sillä osa täysosumista on osunut porukoille. Lisäksi myös toisen voittoluokan 5+1-tuloksilla on ylletty miljoonavoittoihin. Suurin toisen voittoluokan eli 5+1-tulosten voitto on 4 079 865,90 euroa ja sen sai haminalainen nettipelaaja viime vuonna.

Yli 100 000 euron Eurojackpot-voitto on osunut yli 160 suomalaiselle.

Suomeen tulleet Eurojackpotin täysosumat aikajärjestyksessä:

46,5 M€ kierros 27/2017 Tampere

87,0 M€ kierros 15/2017 Tampere (3 osuuden porukka)

10,0 M € kierros 19/2016 Espoo

19,4 M € kierros 3/2016 Tammisaari

38,9 M € kierros 36/2015 10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea

46,1 M€ kierros 30/2015 Turku

23,3 M€ kierros 23/2015 Kotka

17,8 M€ kierros 52/2014 Jämsä (10 osuuden porukka)

61,2 M€ kierros 37/2014 Espoo

57,3 M€ kierros 14/2014 Akaa (10 osuuden porukka)

21,3 M€ kierros 39/2013 Teuva

29,5 M€ kierros 04/2013 Seinäjoki